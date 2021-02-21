النادي الافريقي يعقد اليوم جلسته العامة الانتخابية

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تعقد جمعية النادي الافريقي جلستها العامة الانتخابية اليوم بعد ان تم حل الهيئة السابقة برئاسة عبد السلام اليونسي وتعيين لجنة تسيير وقتية برئاسة محسن الطرابلسيوتم اتخاذ اجراءات امنية وصحية وتنطيمية دقيقة لتامين سير الجلسة العامة في افضل الظروف.وتعتبر الجلسة العامة الانتخابية موعدا هاما في تاريخ النادي ليفتح صفحة جديدة في مسيرته بعد فترة صعبة شهدت سلسلة من الخيبات خلال العام الجاري سببت احتجاجات واعتصامات لجمهور النادي الذي نادى بحل الهيئة السابقة .وعرف النادي ظروفا مادية وفنية صعبة جعلت الفريق ينهى سباق مرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في المركز قبل الاخير في سابقة في تاريخ النادي العريق الذي احتفل بمائويته.وجاء في بلاغ للنادي صباح اليوم ان عدد الحضور من المنخرطين الى حد الساعة العاشرة والنصف بلغ 700 منخرطا .ويذكر ان الهيئة المستقلة للإنتخابات للجامعة التونسية لكرة القدم كانت افادت ان العدد النهائي لبطاقات الإنخراط بلغ 2540.كما اوضحت الهيئة المستقلة للانتخابات أن الجلسة العامة الانتخابية لجمعية النادي الإفريقي المقرر لها اليوم الأحد باحد نزل تونس العاصمة سجري حسب البرنامج التالي :- بداية عملية التسجيل من الساعة الثامنة صباحا (س08و00دق) إلى حدود الساعة منتصف النهار (س12و00دق).وفي صورة توفر النصاب القانوني:- بداية عملية التصويت من الساعة منتصف النهار (س12 و00دق) إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال (س16 و00دق).وفي حال عدم توفر النصاب القانوني (50 % + 1) تؤجل الجلسة العامة ساعة بعدها طبقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي لجمعية النادي الافريقي:- بداية عملية التصويت من الساعة الواحدة بعد منتصف النهار (س13 و00دق) إلى حدود الساعة الخامسة بعد الزوال (س17 و00دق).