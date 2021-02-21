الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 21 فيفري 2021

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مدنين: تسجيل 4 وفيات و45 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

أفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز أنه تم تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة و45 اصابة محلية جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى 327 حالة وفاة وعدد الاصابات الى 8148 حالة منذ ظهور الوباءولفت زيد العنز في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة الى أن الاصابات الجديدة بفيروس كورونا شملت 9 اعوان صحة بالجهة ليرتفع بذلك عدد مصابو القطاع الصحي الى 238 اصابةوأضاف أن الاصابات الجديدة توزعت بين 6 معتمديات من جملة 9 معتمديات بالولاية وبذلك لم تسجل 3 معتمديات أية اصابة وهي اجيم وبني خداش ومدنين الشمالية فيما جاءت الاصابات بعدد لا يزال نشطا بمدنين الجنوبية 14 اصابة وكل من جرجيس وحومة السوق 9 اصابات و6 اصابات بميدون و4 ببن قردان و3 بسيدي مخلوفوسجلت الجهة 77 حالة شفاء جديدة منها 23 حالة بحومة السوق و13 ببن قردان و11 بمدنين الشمالية و10 بجرجيسو8 بمدنين الجنوبية و6 بميدون و3 بسيدي مخلوف وحالتي شفاء ببني خداش وحالة شفاء باجيم وبذلك تطور عدد حالات الشفاء منذظهور الوباء الى 6923 حالة شفاء