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كاس رابطة الابطال - الترجي التونسي يسافر الى الجزائر بوفد يضم 22 لاعبا وبلا حارسه معز بنشريفية

Publié le Dimanche 21 Février 2021 - 12:06 قراءة: 0 د, 25 ث
اعلن الترجي الرياضي التونسي عن قائمة تضم 22 لاعبا للمشاركة في رحلة الفريق اليوم الى الجزائر لخوض مباراة الجولة الثانية ضمن دور المجموعات مع مولودية الجزائر يوم الثلاثاء المقبل بالجزائر




ويغيب عن المجموعة المسافرة إلى الجزائر الحارس معز بنشريفية الذي يواصل الحجر الصحي بعد التحليل الإيجابي لكوفيد 19 الذي خضع له منذ أسبوع حسب النادي .

وافاد النرجي الرياضي التونسي من جهة اخرى كل اللاعبين المدعوين للسفر لخوض مباراة مولدية الجزائر في صحة جيدة بعد ان صدرت امس نتائج اختبار كوفيد-19 التي جاءت كلها سلبية.

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