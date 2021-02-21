كاس الاتحاد الافريقي - الدور 16 مكرر ايابا- كل اختبارات كوفيد-19 لوفد الرجاء البيضاوي سلبية

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اعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي ان نتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضع لها يوم السبت وفد النادي جاءت كلها سلبية .وكان وفد الرجاء وصل الى المنستير اول امس الجمعة .ويتبارى الرجاء البيضاوي مع الاتحاد المنستيري بعد ظهر اليوم ( س14)) دون حضور الجمهور في ملعب مصطفى بن جنات في اياب الدور 16 مكرر لمسابقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم .وكان الرجاء فاز ذهابا منذ اسبوع في الدار البيضاء بنتيجة 1-0