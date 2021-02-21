كاس الاتحاد الافريقي - الدور 16 مكرر ايابا- كل اختبارات كوفيد-19 لوفد الرجاء البيضاوي سلبية

وات - اعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي ان نتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضع لها يوم السبت وفد النادي جاءت كلها سلبية .
وكان وفد الرجاء وصل الى المنستير اول امس الجمعة .
ويتبارى الرجاء البيضاوي مع الاتحاد المنستيري بعد ظهر اليوم ( س14)) دون حضور الجمهور في ملعب مصطفى بن جنات في اياب الدور 16 مكرر لمسابقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم .
وكان الرجاء فاز ذهابا منذ اسبوع في الدار البيضاء بنتيجة 1-0
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وكان وفد الرجاء وصل الى المنستير اول امس الجمعة .
ويتبارى الرجاء البيضاوي مع الاتحاد المنستيري بعد ظهر اليوم ( س14)) دون حضور الجمهور في ملعب مصطفى بن جنات في اياب الدور 16 مكرر لمسابقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم .
وكان الرجاء فاز ذهابا منذ اسبوع في الدار البيضاء بنتيجة 1-0
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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