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كاس الاتحاد الافريقي - الدور 16 مكرر ايابا- كل اختبارات كوفيد-19 لوفد الرجاء البيضاوي سلبية

Publié le Dimanche 21 Février 2021 - 12:04 قراءة: 0 د, 21 ث
وات - اعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي ان نتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضع لها يوم السبت وفد النادي جاءت كلها سلبية .

وكان وفد الرجاء وصل الى المنستير اول امس الجمعة .


ويتبارى الرجاء البيضاوي مع الاتحاد المنستيري بعد ظهر اليوم ( س14)) دون حضور الجمهور في ملعب مصطفى بن جنات في اياب الدور 16 مكرر لمسابقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم .

وكان الرجاء فاز ذهابا منذ اسبوع في الدار البيضاء بنتيجة 1-0



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