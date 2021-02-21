الافروباسكيت 2021 - الدورة الترشيحية الثانية - قائمة المنتخبات المتاهلة

وات -

في ما يلي قائمة المنتخبات المترشحة لنهائيات كاس امم افريقيا لكرة السلة 2021 (الافروباسكيت) بعد مقابلات الجولة قبل الاخيرة للمجموعات الخمس ضمن الدورة التاهيلية الثانية للافروباسكيت 2021 التي تقام بين مدينتي المنستير ( ثلاث مجموعات( 1 و4 و5) وياوندي ( الكامرون) ( مجموعتان 2 و3).-المجموعة الاولى ( دورة المنستير)تونس وافريقيا الوسطى وكونغو الديمقراطية-المجموعة الثانية - ( دورة ياوندي )السنغال وانغولا وكينيا-المجموعة الثالثة - ( دورة ياوندي)كوت ديفوار والكامرون-المجموعة الرابعة - ( دورة المنستير) ( كل المنتخبات مترشحة)نيجيريا وجنوب السودان ومالي ورواندا البلد المنظم للافروباسكيت 2021-المجموعة الخامسة - (دورة المنستير)مصر