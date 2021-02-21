الافروباسكيت 2021 - الدورة الترشيحية الثانية - قائمة المنتخبات المتاهلة

وات - في ما يلي قائمة المنتخبات المترشحة لنهائيات كاس امم افريقيا لكرة السلة 2021 (الافروباسكيت) بعد مقابلات الجولة قبل الاخيرة للمجموعات الخمس ضمن الدورة التاهيلية الثانية للافروباسكيت 2021 التي تقام بين مدينتي المنستير ( ثلاث مجموعات( 1 و4 و5) وياوندي ( الكامرون) ( مجموعتان 2 و3).
-المجموعة الاولى ( دورة المنستير)
تونس وافريقيا الوسطى وكونغو الديمقراطية
-المجموعة الثانية - ( دورة ياوندي )
السنغال وانغولا وكينيا
-المجموعة الثالثة - ( دورة ياوندي)
كوت ديفوار والكامرون
-المجموعة الرابعة - ( دورة المنستير) ( كل المنتخبات مترشحة)
نيجيريا وجنوب السودان ومالي ورواندا البلد المنظم للافروباسكيت 2021
-المجموعة الخامسة - (دورة المنستير)
مصر
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
-المجموعة الاولى ( دورة المنستير)
تونس وافريقيا الوسطى وكونغو الديمقراطية
-المجموعة الثانية - ( دورة ياوندي )
السنغال وانغولا وكينيا
-المجموعة الثالثة - ( دورة ياوندي)
كوت ديفوار والكامرون
-المجموعة الرابعة - ( دورة المنستير) ( كل المنتخبات مترشحة)
نيجيريا وجنوب السودان ومالي ورواندا البلد المنظم للافروباسكيت 2021
-المجموعة الخامسة - (دورة المنستير)
مصر
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 220978