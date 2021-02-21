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الافروباسكيت 2021 - الدورة الترشيحية الثانية - قائمة المنتخبات المتاهلة

Publié le Dimanche 21 Février 2021 - 12:02 قراءة: 0 د, 29 ث
وات - في ما يلي قائمة المنتخبات المترشحة لنهائيات كاس امم افريقيا لكرة السلة 2021 (الافروباسكيت) بعد مقابلات الجولة قبل الاخيرة للمجموعات الخمس ضمن الدورة التاهيلية الثانية للافروباسكيت 2021 التي تقام بين مدينتي المنستير ( ثلاث مجموعات( 1 و4 و5) وياوندي ( الكامرون) ( مجموعتان 2 و3).




-المجموعة الاولى ( دورة المنستير)

تونس وافريقيا الوسطى وكونغو الديمقراطية



-المجموعة الثانية - ( دورة ياوندي )

السنغال وانغولا وكينيا



-المجموعة الثالثة - ( دورة ياوندي)

كوت ديفوار والكامرون



-المجموعة الرابعة - ( دورة المنستير) ( كل المنتخبات مترشحة)

نيجيريا وجنوب السودان ومالي ورواندا البلد المنظم للافروباسكيت 2021



-المجموعة الخامسة - (دورة المنستير)

مصر

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