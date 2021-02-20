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الدورة الترشيحية للافروباسكيت - فوز تونس على كونغو الدمقراطية 73-68

Publié le Samedi 20 Février 2021 - 19:06 قراءة: 0 د, 19 ث
وات - فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على منتخب كونغو الديمقراطية بنتيجة 73-68 اليوم في قاعة محمد مزالي بالمنستير في اطار الجولة الثانية من المجموعة الاولى للدورة الترشيحية الثانية للافروباسكيت 2021 .وهو الفوز الثاني على التوالي للمنتخب الوطني في الدورة الترشيحية بالمنستير

وكان المنتخب التونسي لكرة السلة فاز امس على مدغشقر بنتيجة 78-51


وتجري لاحقا اليوم لحساب نفس المجموعة مباراة مدغشقر وجمهورية افريقيا الوسطى

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