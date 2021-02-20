الدورة الترشيحية للافروباسكيت - فوز تونس على كونغو الدمقراطية 73-68

وات - فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على منتخب كونغو الديمقراطية بنتيجة 73-68 اليوم في قاعة محمد مزالي بالمنستير في اطار الجولة الثانية من المجموعة الاولى للدورة الترشيحية الثانية للافروباسكيت 2021 .وهو الفوز الثاني على التوالي للمنتخب الوطني في الدورة الترشيحية بالمنستير
وكان المنتخب التونسي لكرة السلة فاز امس على مدغشقر بنتيجة 78-51
وتجري لاحقا اليوم لحساب نفس المجموعة مباراة مدغشقر وجمهورية افريقيا الوسطى
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وكان المنتخب التونسي لكرة السلة فاز امس على مدغشقر بنتيجة 78-51
وتجري لاحقا اليوم لحساب نفس المجموعة مباراة مدغشقر وجمهورية افريقيا الوسطى
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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