الدورة الترشيحية للافروباسكيت - فوز تونس على كونغو الدمقراطية 73-68

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فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على منتخب كونغو الديمقراطية بنتيجة 73-68 اليوم في قاعة محمد مزالي بالمنستير في اطار الجولة الثانية من المجموعة الاولى للدورة الترشيحية الثانية للافروباسكيت 2021 .وهو الفوز الثاني على التوالي للمنتخب الوطني في الدورة الترشيحية بالمنستيروكان المنتخب التونسي لكرة السلة فاز امس على مدغشقر بنتيجة 78-51وتجري لاحقا اليوم لحساب نفس المجموعة مباراة مدغشقر وجمهورية افريقيا الوسطى