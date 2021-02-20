رئيس الجامعة الافريقية لكرة السلة " اختيار تونس لاحتضان الدورة التأهيلية للافروباسكيت كان اختيارا صائبا"

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أكد رئيس الجامعة الافريقية لكرة السلة أمادو قالو فال أن "اختيار تونس لاحتضان الدورة التأهيلية للافروباسكيت اختيار صائب" وذلك في تصريح لوكالة "وات "على هامش الدورة التأهيلية لكأس أفريقيا لكرة السلة "الافروباسكيت" بالمنستير .وأضاف بأنّه ليس لديه أدنى شك بأن تحتضن المنستير بطولة أفريقيا للأندية البطلة لكرة السلة "البال" في المستقبل القريب موضحا أنّ ما لاحظه على مستوى ظروف الاقامة والتنظيم يؤكد التقارير الايجابية لفرق التفقد الفنية للجامعة الافريقية لكرة السلة التي سبق أن تحوّلت إلى المنستير لمعاينة الموقع الذي سيحتضن الدورة الأخيرة للدورة التأهيلية للافروباسكيت بالمنستير وكذلك في ما يتعلق بالبنية التحتية والنزل ذات المستوى العالي.وقال رئيس الجامعة الافريقية لكرة السلة أنّه يعرف جيّدا تونس ف"هي بلد مضياف ولها تقاليد في احتضان تظاهرات رياضية كبرى " ... وأفاد رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة علي البنزرتي من جهته أنّ بطولة أفريقيا للأندية البطلة لكرة السلة "البال" لسنة 2021 "ستكون بالتأكيد في القاعة الأولمبية محمّد مزالي بالمنستير".