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بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة - نتائج الجولة الاولى لمجموعة تفادي النزول

Publié le Samedi 20 Février 2021 - 18:40 قراءة: 0 د, 19 ث
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الأولى لمرحلة تفادي النزول من بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:




اتحاد قرطاج - فتح حمام الأغزاز 3 - 2

نادي تونس الجوية - جمعية اتصالات صفاقس 1 - 3



الترتيب:

الفريق نقاط لعب

جمعية اتصالات صفاقس 3 1

اتحاد قرطاج 2 1

فتح حمام الأخزاز 1 1

نادي تونس الجوية 0 1



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