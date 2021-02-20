بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة - نتائج الجولة الاولى لمجموعة تفادي النزول

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الأولى لمرحلة تفادي النزول من بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:
اتحاد قرطاج - فتح حمام الأغزاز 3 - 2
نادي تونس الجوية - جمعية اتصالات صفاقس 1 - 3
الترتيب:
الفريق نقاط لعب
جمعية اتصالات صفاقس 3 1
اتحاد قرطاج 2 1
فتح حمام الأخزاز 1 1
نادي تونس الجوية 0 1
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اتحاد قرطاج - فتح حمام الأغزاز 3 - 2
نادي تونس الجوية - جمعية اتصالات صفاقس 1 - 3
الترتيب:
الفريق نقاط لعب
جمعية اتصالات صفاقس 3 1
اتحاد قرطاج 2 1
فتح حمام الأخزاز 1 1
نادي تونس الجوية 0 1
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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