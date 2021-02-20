بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة - نتائج الجولة الاولى لمجموعة تفادي النزول

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الأولى لمرحلة تفادي النزول من بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:اتحاد قرطاج - فتح حمام الأغزاز 3 - 2نادي تونس الجوية - جمعية اتصالات صفاقس 1 - 3الترتيب:الفريق نقاط لعبجمعية اتصالات صفاقس 3 1اتحاد قرطاج 2 1فتح حمام الأخزاز 1 1نادي تونس الجوية 0 1