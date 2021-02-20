هجمات سيبرنية: البنك المركزي يدعو البنوك ومؤسسات القرض والمتصرّفين في مجال الدفوعات إلى رفع مستوى اليقظة

وات -

دعا البنك المركزي التونسي البنوك ومؤسسات القرض أمس، الجمعة، الى الترفيع من مستوى اليقظة واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لدعم السلامة والتوقي من التهديدات السيبرنية.وأبرز البنك أنّ تطوّر تكنولجيات الاعلام ورقمنة المعاملات الالكترونيّة فسح المجال أمام تنامي الهجمات السيبرنية على مستوى الأنظمة المالية.وحثّت مؤسّسة الاصدار، في هذا السياق البنوك ومؤسّسات القرض على تحيين مخططّاتها لاستمرار النشاط والتأكد من فاعليتها وقدرتها على ضمان تواصل المهام الرئيسيّة لها.وأبرزت ضرورة إعلامها بكلّ اجراءات اليقظة المتخذة وبكل التحذيرات والعمليّات المشبوهة عبر البريد الالكترونيdgsb@bct.gov.tn ودعا البنك المركزي، من جهة أخرى، المتصرّفين في البنية التحتية والدفوعات والتسوية، ضمن بيان ثان أصدره، أمس الجمعة،الى الترفيع ،في مستوى اليقظة واتخاذ في مواجهة التهديدات السيبرنية بهدف دعم سلامة الدفوعات وضمان الاستقرار المالي ضمن اطار اتسم، اكثر فأكثر بتزايد التهديدات السيبرنية.ودعا البنك المركزي، تبعا لذلك، المتصرّفين في البنية التحتية في مجال الدفوعات والتسوية الى الترفيع في مستوى اليقظة واتخاذ كل الاجراءات الضروريّة في الوقت الملائم وتحيين مخططاتهم لتواصل النشاط وضمان، عبر القيام بتجارب دوريّة، فاعلية هذه المخططات وقدرتها على ضمان استمرار المهام الأساسيّة.وأوصى البنك المركزي التونسي، من جهة أخرى، بضرورة إعلامه بكل اجراءات اليقظة المتخذة وبكل التحذيرات والعمليات المشبوهة عبر البريد الالكتروني Surveillance.smp@bct.gov.tn.وتاتي توصيات البنك المركزي التونسي في ظل تعرّض البنك الدولي العربي لتونس إلى محاولات لهجمات سيبرنية الخميس المنقضي.