الملعب التونسي - فسخ عقد المدافع حسام بنينة

وات - اعلن الملعب التونسي يوم السبت على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن فسخ عقد مدافعه حسام بنينة بالتراضي.
وكان حسام بنينة (26 عاما) انضم الى الملعب التونسي سنة 2018 من شبيبة القيروان بعقد لعامين قبل ان يتم تجديد عقده في جانفي 2020 الى غاية جوان 2021.
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وكان حسام بنينة (26 عاما) انضم الى الملعب التونسي سنة 2018 من شبيبة القيروان بعقد لعامين قبل ان يتم تجديد عقده في جانفي 2020 الى غاية جوان 2021.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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