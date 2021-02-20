   Om Kalthoum - حب ايه  

الملعب التونسي - فسخ عقد المدافع حسام بنينة

Publié le Samedi 20 Février 2021 - 13:00 قراءة: 0 د, 15 ث
وات - اعلن الملعب التونسي يوم السبت على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن فسخ عقد مدافعه حسام بنينة بالتراضي.
وكان حسام بنينة (26 عاما) انضم الى الملعب التونسي سنة 2018 من شبيبة القيروان بعقد لعامين قبل ان يتم تجديد عقده في جانفي 2020 الى غاية جوان 2021.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220929



En continu

Toutes les news

السبت 20 فيفري 2021 | 8 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:33 18:07 15:38 12:40 07:02 05:35
20°
 21° % 49 :الرطــوبة
تونــس 10°
4.63 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
21°-1021°-1118°-1417°-1417°-12
  • Avoirs en devises
    22047,4

  • (19 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28836 DT        1$ =2,73542 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 fev)   1135,7 MDT