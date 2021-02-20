الملعب التونسي - فسخ عقد المدافع حسام بنينة

وات -

اعلن الملعب التونسي يوم السبت على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن فسخ عقد مدافعه حسام بنينة بالتراضي.وكان حسام بنينة (26 عاما) انضم الى الملعب التونسي سنة 2018 من شبيبة القيروان بعقد لعامين قبل ان يتم تجديد عقده في جانفي 2020 الى غاية جوان 2021.