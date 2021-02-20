صفاقس: عودة حركة النقل البحري بين صفاقس وقرقنة بعد تعطلها بسبب الضباب الكثيف

وات -

عادت حركة النقل البحري بين صفاقس وقرقنة، بعد تعطلها بسبب الضباب الكثيف الذي عرفته الجهة صباح اليوم السبت، وفق ما أفاد به (وات)، الرئيس المدير العام للشركة الجديدة للنقل بقرقنة، فرحات الزواغي.وكانت الشركة "اضطرت إلى إلغاء رحلة الساعة الثامنة صباحا بعد تأمين رحلة أولى على الساعة السادسة، جرّاء تكثف الضباب والتقلص الكبير في الرؤية، وذلك من أجل سلامة المسافرين"، وفق تعبير الزواغي، الذي أكد أن الشركة تلقت في الغرض نشرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.وأوضح قائلا، إنه مع الانقشاع التدريجي للضباب استؤنفت الرحلات وتم تأمين رحلتين متتاليتين على الساعة العاشرة والساعة العاشرة والنصف بواسطة "لود الحبيب عاشور" و"لود تونس"، بما مكن من الاستجابة لكل الطلبات من مسافرين وسيارات.