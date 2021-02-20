وات -

أفاد مدير ميناء بنزرت-منزل بورقيبة التجاري، لطفي ساسي، اليوم السبت، بأن البنية الاساسية المينائية بولاية بنزرت، ستتدعم مع نهاية السنة الجارية، عبر إمضاء صفقة إنجاز الميناء الايكولوجي أو الاخضر، بمنطقة "خليج صبرة" المطل على قنال بنزرت.وأوضح ساسي، في تصريح لـ(وات)، أن الميناء الجديد يمتد على مساحة 13 هك، كانت سابقا مصبا للفضلات، وسينجز في اطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بكلفة جملية تتراوح بين 500 و600 مليون دينار.وبيّن، أن هذا الميناء، سيضم محطة للحاويات المختصة في نقل مواد صناعة الاعمدة الكهربائية بالطاقة البديلة، و3 محطات لتصدير وتوريد "الكلنكر" أو الاسمنت نصف المحول، وايضا لتصدير وتوريد الرمل الخاص بصناعة البلور.وسيتم، وفق ذات المصدر، ربط الميناء بالخط الحديدي رقم 2، الرابط بين بنزرت وباجة من أجل نقل تلك السلع، حيث تعهد المستثمر الخاص وهو تونسي، باقتناء 150 عربة لنقل تلك السلع.من جانب آخر، أشار مدير الميناء، الى تقدم أشغال مشروع تهيئة المسطحات داخل ميناء بنزرت، والبالغ تكلفته الجملية 7،5 مليون دينار، في انتظار انطلاق اشغال مشروع تهيئة مدخل الميناء والسياج الخارجي باعتمادات مالية تقدر بحوالي 500 الف دينار، بما سيساهم في تأمين المحيط المروري والبشري الخارجي للميناء، وأيضا المشروع المجدّد لتركيز المنظومة الذكيّة لتأمين المداخل البرية والبحرية للميناء، بكلفة مالية تتراوح بين 7و8 مليون دينار.يذكر أن ولاية بنزرت، كانت احتضنت بداية الاسبوع الجاري، دورة استثنائية للمجلس الجهوي للنقل، تحت إشراف كل من وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، ورئيس المجلس والي بنزرت، محمد قويدر، بحضور ممثلي قطاع النقل من مختلف الهياكل، تم خلالها التأكيد على أهمية إنجاز مشروع ميناء المجرورات المبرمج بمنطقة جرزونة، وضرورة تكثيف التشاور بشأن عناصره المبرمجة، من أجل ضمان تقدّم الدراسات الفنيّة وغيرها من إجراءات الانجاز.