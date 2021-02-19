وزيرة التعليم العالي: اعطاء الأولوية للجامعات الداخلية في انتداب الدكاترة المعطلين عن العمل بمعدل 800 خطة سنويا

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أفادت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، الجمعة، أنه سيتم اعطاء الأولوية في انتداب الدكاترة المعطلين عن العمل لفائدة الجامعات الداخلية بمعدل 800 خطة سنويا.وأكدت خلال، جلسة عقدها مجلس نواب الشعب، للحوار مع الحكومة، أنه سيتم تجميع خطط انتداب الدكاترة الباحثين في المنشآت والمؤسسات العمومية، مشيرة، الى أن الحكومة اتفقت مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لبلوة خطة عمل واضحة تمكن من تفعيل ادماج الدكاترة الباحثين في مؤسسات التعليم العالي الخاص.وذكرت، أن الوزارة قد عبرت عن استعدادها لمرافقة مؤسسات التعليم الخاص في تنظيم مناظرات الانتداب لفائدته عبر اللجان الوطنية المختصة، لافتة في المقابل، الى أن وزارة التعليم العالي بادرت باتخاذ حزمة من الاجراءات لانجاح السنة الجامعية الحالية.وأشارت، الى أن الوزارة كانت قد أقرت تنظيم دورة اسثنائية لفائدة الطلبة الذين حرمتهم الاصابة بمرض كورونا من اجتياز امتحانات السداسي الأول، موضحة، أن آخر امتحانات الدورة الاستثنائية سيتم اجراؤوها يوم 15 مارس المقبل.وبينت بن عودة، أن امتحانات السداسي الثاني انطلقت بعدة مؤسسات جامعية بعد الانتهاء من امتحانات السداسي الأول التي انتظمت في ظروف وصفتها ب"الطيبة في 95 بالمائة من مؤسسات القطاع.في سياق آخر، أفادت المتحدثة أن الوزارة تطمح الى الترفيع في نسبة الطلبة المنتفعين بالمنحة الجامعية الى 50 بالمائة مقابل ثلث الطلبة حاليا.ولفتت وزيرة التعليم العالي على صعيد آخر، الى أن الجامعة التونسية تقدمت ب5 مراتب حسب المؤشر العالمي للتجديد لسنة 2020 اذ ارتقت ب5 مراتب الى 65 عالميا واحتلت المرتبة 13 عالميا بعنوان من حيث عدد المنشورات العلمية قياسا بالناتج الداخلي الخام.