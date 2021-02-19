"الهايكا": إحداث هيئة مهنية مؤقتة لوضع الإطار القانوني لهيكل قياس نسب الاستماع والمشاهدة

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، خلال جلسة عمل عقدتها اليوم الجمعة، بحضور ممثلين عن قنوات تلفزية عمومية وخاصة وجمعياتية وممثلين عن بعض المستشهرين، عن إحداث هيئة مهنية مؤقتة، مكلفة بإعداد مشروع نظام أساسي لتنظيم قطاع قياس نسب الاستماع والمشاهدة.وأضافت "الهايكا" في بلاغ لها، أن هذه الهيئة المؤقتة التي تتكون من أعضاء من المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية والمستشهرين ويرأسها رئيس "الهايكا"، مكلفة أيضا بوضع مشروع كراس شروط، يتم على أساسه إعلان طلب عروض دولي لانتداب شركة مختصة في مجال قياس نسب الاستماع والمشاهدة، تعمل وفق تقنيات تكنولوجية حديثة.وأوردت أنه تم الاتفاق خلال الجلسة، التي تم تنظيمها بالتوازي حضوريا وعن بعد، على إعلان تركيبة هذه الهيئة التحضيرية خلال أسبوع، بعد استكمال التنسيق مع بقية المستشهرين والقنوات التلفزية والإذاعية لتحديد أعضائها، على أن تشرع بعد 3 أشهر على أقصى تقدير في تنفيذ مهامها.وذكّرت "الهايكا" في بلاغها، بأن جلسة العمل تندرج في إطار مسار إحداث الهيكل المهني المستقل، الذي ينص عليه قرارها عدد 7 المؤرخ في 13 أفريل 2020 ، والمتعلق بتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة في وسائل الاتصال السمعي البصري.