الجامعة التونسية للجيدو تتعهد بتجهيز قاعة انيس الونيفي للجيدو برواد وتكوين الناشئة

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تم الاتفاق بين النادي البلدي للجيدو برواد (ولاية اريانة) والجامعة التونسية للجيدو لتجهيز قاعة انيس الونيفي للجيدو برواد بقيمة 60 الف دينار والتكفل بمصاريف الاجازات والتامين والتكوين للاطفال والناشئة من ذوي الدخل المحدود.وافاد رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة وكالة /وات/ اليوم الجمعة ان "الاتفاق مع الجامعة التونسية للجيدو سيترجم فعليا يوم 28 فيفري الجاري لدى انطلاق اولى التمارين بقاعة انيس الونيفي للجيدو لفائدة الاطفال بين 05 و10 سنوات وتلاميذ المؤسسات التربوية بالجهة الراغبين في ممارسة هذه الرياضة بتوفيرها لنحو 70 زيا رياضيا بصفة مجانية والتكفل بنفقات المدربين ".واكد في هذا الصدد "السعي لامضاء اتفاقية شراكة بين النادي البلدي للجيدو برواد والجامعة التونسية للجيدو خلال موكب انطلاق التمارين التي تشمل بالخصوص برنامج عمل لتاطير الناشئة وتطوير القدرات البدنية في اختصاص الجيدو كرياضة فردية ذات امتيازات ذهنية وبدنية جامعة بهدف المساعدة على خلق جيل جديد من الابطال وتنمية الحس المدني والسلوك الحضاري لدى الناشئة في الاوساط الشعبية".ويشار الى انه تم احداث قاعة مغطاة مخصصة لرياضة الجيدو بكلفة 1 مليون و700 الف دينار بالشراكة بين بلدية رواد والجامعة التونسية للجيدو التي تعهدت بتجهيزها والتكفل بنفقات المدربين ومصاريف التامين لتكون قاعة نموذجية قادرة على استيعاب برنامج تدريب الفريق الوطني للجيدو بما سيمكن من ابراز المواهب الشبابية في رياضة الجيدو .