سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية لاعوان واطارات المستشفى الجهوي تنديدا بالايقافات والتحقيقات التي طالت عددا من زملائهم

وات -

نفّذ أعوان واطارات واطباء المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية للتعبير عن مساندتهم المطلقة لأعوان الصحة الذين يتعرضون للايقاف والتحقيق والهرسلة، وفق ما ذكره كاتب عام نقابة اعوان الصحة بسيدي بوزيد، عبد الستار حفظوني، في تصريح لـ"وات".وأفاد كاتب عام الرابطة التونسية لحقوق الانسان، رابح الزعفوري، في تصريح لـ"وات"، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي لمساندة الطبيب أنيس قمودي على خلفية التحقيق معه في امور ادارية كان يتوجب على الادارة حلها داخليا وهو ما تعتبره الرابطة اهانة لقطاع الصحة.من جهته، بيّن الدكتور انيس قمودي طبيب اختصاص جراحة الكلى والمجاري البولية بسيدي بوزيد، في تصريح لـ"وات"، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي على اثر ما تعرض له عدد من ابناء قطاع الصحة من هرسلة وايقافات واخضاعه بدوه للتحقيق في فرقة الابحاث العدلية من أجل اخطاء ادارية.ورغم ان قطاع الصحة يمثل القطاع الاول في مواجهة "أزمة كوفيد"، إلا أنه يشهد فترة من الضعف والهنات وجد خلالها أهل القطاع انفسهم امام محاكمات من اجل اخطاء ادارية كان من الممكن حلها داخل الادارة، وفق ذات المصدر الذي أكد على ضرورة سنّ قانون للحماية الطبية للاطار الطبي وتوفير الحماية له اثناء اداء العمل.