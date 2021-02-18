الطبوبي يدعو أطباء الصحة العمومية إلى وضع تصور متطور لإصلاح الصحة العمومية ليتولى الاتحاد للدفاع عنه لدى سلطة الاشراف

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نظم الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس ندوة للأطباء الجامعيين وأعضاء الجامعة العامة للصحة ونقابة الأطباء للصحة العمومية لوضع تصور متطور داخل الاتحاد لاصلاح قطاع الصحة العمومية بمشاركة أهل الاختصاص وأصحاب المعرفة العملية الطبية يتم الدفاع عنه لدى سلطة الاشراف في نطاق حوار وطني لاصلاح المنظومة الصحية.وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمة خلال الحصة المسائية للندوة المنعقدة بالعاصمة أن هذه الندوة المتعلقة ب"مخرجات إصلاح المنظومة الصحية" يجب أن تنتهي الى رؤيا متطورة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار مشاكل وصعوبات قطاع الصحة بمختلف مستوياته من الأطباء الى العملة والأولويات المطروحة في عملية اصلاح القطاع.وأردف أن قطاع الصحة يعرف "نقائص كبيرة وكبيرة جدا" ويجب أن يشملها التصور المنشود من قبل الإتحاد مؤكدا حرص المنظمة الشغيلة على جمع الكفاءات الطبية ضمن هياكلها والاستفادة من خبراتها والدفاع عن مصالحها.وشدد الطبوبي على أن "الأطباء الذين اكتسبوا معارفهم من المدرسة العمومية يجب أن يضعوا معارفهم في خدمة الشعب".وسيتم عرض مخرجات هذه الندوة على أنظار المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيناقش ملف الاصلاح ويعد لعرض مقترحات وتصور في الحوار مع الحكومة ومختلف الشركاء الاجتماعيين.وكان الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل أشرف صباح اليوم على افتتاح المؤتمر الاستثنائي لنقابة الأطباء والصيادلة و أطباء الأسنان الصحة العمومية بالحمامات.