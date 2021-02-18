قابس: دعم المستشفى المحلي بالحامة بمستلزمات طبية لمجابهة جائحة "كورونا"

وات -

تسلّم المستشفى المحلي بالحامة من ولاية قابس، اليوم الخميس، كمية من المعدات الطبية في إطار دعم الوكالة التركية للتعاون لهذه المؤسسة الاستشفائية ومساعدتها على مجابهة جائحة "كورونا".وتتمثل هذه المعدات، التي جاءت استجابة لطلب تقدمت به بلدية الحامة الى هذه الوكالة، في كميات من كمامات الوجه الجراحية، ومن الكمامات من صنف "اف.اف.بي2" وقفازات صحية، ونظارات واقية، وأغطية احذية.كما قدّمت الوكالة التركية للتعاون للمستشفى المحلي بالحامة، وفق ما جاء في بلاغ صحفي تسلمت "وات" نسخة منه، كمية من أغطية الرأس الجراحية، ومآزر طبية ذات الاستعمال الواحد وبدلات واقية.يذكر ان منطقة الحامة قد سجلت بعد إعادة فتح الحدود في جوان 2020 عددا لافتا من الاصابات بفيروس "كورونا" وتم تصنيفها منطقة حمراء، مما تسبب في ضغط كبير على المستشفى المحلي بالحامة الذي يعاني اشكاليات عديدة من بينها النقص في المستلزمات الضرورية لمجابهة الجائحة.