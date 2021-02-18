فوز الملعب التونسي على نادي الاسد الرياضي بقصيبة المديوني بسوسة وديا 5-1

وات - فاز الملعب التونسي اليوم على نادي الاسد الرياضي بقصيبة المديوني بسوسة( رابطة الهواة) بنتيجة 5-1 في مباراة ودية في اطار تربص الفريق في سوسة وسجل أهداف الملعب التونسي كل من اسكندر بن عمر وجاك ميدينا ومحمد العكرمي و ثنائية لشهاب الزغلامي.
وكان الملعب التونسي فاز امس في حمام سوسة على امل حمام سوسة وديا 3- صفر.
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وكان الملعب التونسي فاز امس في حمام سوسة على امل حمام سوسة وديا 3- صفر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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