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فوز الملعب التونسي على نادي الاسد الرياضي بقصيبة المديوني بسوسة وديا 5-1

Publié le Jeudi 18 Février 2021 - 17:01 قراءة: 0 د, 17 ث
وات - فاز الملعب التونسي اليوم على نادي الاسد الرياضي بقصيبة المديوني بسوسة( رابطة الهواة) بنتيجة 5-1 في مباراة ودية في اطار تربص الفريق في سوسة وسجل أهداف الملعب التونسي كل من اسكندر بن عمر وجاك ميدينا ومحمد العكرمي و ثنائية لشهاب الزغلامي.
وكان الملعب التونسي فاز امس في حمام سوسة على امل حمام سوسة وديا 3- صفر.


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