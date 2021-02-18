مرصد رقابة يدعو الى فتح تحقيق في عمليات ابتزاز تعرض اليها تونسيون عائدون من الخارج لإعفاءهم من الحجر الصحي الإجباري

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دعا مرصد رقابة السلطات الصحية والامنية الى فتح تحقيق فوري في عمليات ابتزاز تعرض اليها تونسيون عائدون من الخارج لاعفائهم من الحجر الصحي الاجباري.وقال المرصد في بيان نشره على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، أنه تلقى شكاوى من طرف مواطنين وصلوا من أقطار أجنبية إلى مطار تونس قرطاج، مفادها أن "أعوان امن مكلفين بمرافقة الحافلات المتوجهة الى مقرات الحجر الصحي، عرضوا عليهم تجنيبهم إجراء الايواء الاجباري في نزل وضعتها وزارة الصحة التونسية على ذمتهم بأثمان باهظة، وتركهم يغادرون المطار فورا، مقابل دفع مبالغ بالعملة الصعبة"وقال رئيس لجنة الحجر الصحي، محمد الرابحي، انه لا علم للسلطات الصحية، بهذه التجاوزاتواوضح ان تدخل الهياكل الصحية ينتهي بتوجيه المعنيين بالحجر الصحي الاجباري الى الحافلات بعد التاكد من الوثائق المتعلقة بالقيام بتحليل كوفيد والحصول على تراخيص لمن هم مستثنيين من الحجر الصحي.ودعا مرصد رقابة "كافة التونسيين العائدين الى وطنهم الى تجنب الابتزاز ورفضه، ويدعوهم إلى محاولة توثيق أي حالة والتبليغ عنها فورا الى الجهات المعنية أو الاتصال بالمرصد لتوثيق ما يتعرضون له من ابتزاز وضيم".ولفت المرصد الى أنه بناء على هذه الشكاوى أعد مراسلة إلى وزارة الداخلية للتنبيه لهذه الظاهرة وتشديد الرقابة عليها، مطالبا بتمكينه بالنفاذ إلى المعلومة بخصوص عدد الوافدين الى مطار تونس قرطاج خلال الفترة من 1 الى 15 فيفري 2021، وعدد الذين تم ايواؤهم في النزل والأشخاص المتمتعين بتراخيص استثنائية في نفس الفترة ، بهدف تقدير عدد الذين تم إعفاؤهم بطرق قد تكون غير شرعية من الحجر الاجباري في النزل.