تصنيف الفيفا الشهري - المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الثاني قاريا

وات - حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على مركزه الثاني قاريا والسادس والعشرين عالميا خلال التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس برصيد 1503 ن.
وبقي المنتخب السنيغالي في صدارة ترتيب المنتخبات الافريقية ب1558 نقطة وفي المركز 20 عالميا وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثالث قاريا و31 عالميا ب1488ن متقدما على المنتخب الغربي الرابع قاريا ب1481ن.
ولم يطرا اي تعديل على صدارة الترتيب العالمي حيث بقي المنتخب البلجيكي في الصدارة ب1780 ن متقدما على كل من فرنسا (1755ن) والبرازيل (1743 ن) وانقلترا (1670) والبرتغال (1662).
وفي ما يلي التصنيف الجديد: 1- بلجيكا 1780 نقطة 2- فرنسا 1755 3- البرازيل 1743 .. 20- السنيغال 1558 26- تونس 1503 31- الجزائر 1488 33- المغرب 1481 36- نيجيريا 1474 .
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وبقي المنتخب السنيغالي في صدارة ترتيب المنتخبات الافريقية ب1558 نقطة وفي المركز 20 عالميا وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثالث قاريا و31 عالميا ب1488ن متقدما على المنتخب الغربي الرابع قاريا ب1481ن.
ولم يطرا اي تعديل على صدارة الترتيب العالمي حيث بقي المنتخب البلجيكي في الصدارة ب1780 ن متقدما على كل من فرنسا (1755ن) والبرازيل (1743 ن) وانقلترا (1670) والبرتغال (1662).
وفي ما يلي التصنيف الجديد: 1- بلجيكا 1780 نقطة 2- فرنسا 1755 3- البرازيل 1743 .. 20- السنيغال 1558 26- تونس 1503 31- الجزائر 1488 33- المغرب 1481 36- نيجيريا 1474 .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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