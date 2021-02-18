تصنيف الفيفا الشهري - المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الثاني قاريا

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حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على مركزه الثاني قاريا والسادس والعشرين عالميا خلال التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس برصيد 1503 ن.وبقي المنتخب السنيغالي في صدارة ترتيب المنتخبات الافريقية ب1558 نقطة وفي المركز 20 عالميا وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثالث قاريا و31 عالميا ب1488ن متقدما على المنتخب الغربي الرابع قاريا ب1481ن.ولم يطرا اي تعديل على صدارة الترتيب العالمي حيث بقي المنتخب البلجيكي في الصدارة ب1780 ن متقدما على كل من فرنسا (1755ن) والبرازيل (1743 ن) وانقلترا (1670) والبرتغال (1662).وفي ما يلي التصنيف الجديد: 1- بلجيكا 1780 نقطة 2- فرنسا 1755 3- البرازيل 1743 .. 20- السنيغال 1558 26- تونس 1503 31- الجزائر 1488 33- المغرب 1481 36- نيجيريا 1474 .