فتح استشارة وطنية حول الصيغة الأولية لخطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة من 17 إلى 24 فيفري 2021

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انطلقت اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة للفترة 2021-2022، أمس الأربعاء 17 فيفري، في تنظيم المرحلة الثانية من الاستشارة العمومية المفتوحة لابداء الراي في هذه الخطة وذلك إلى غاية 24 فيفري الجاري.ووفق ما ورد على بوابة المشاركة العمومية التابعة لرئاسة الحكومة، تمت دعوة مختلف المتدخلين للمشاركة في هذه الاستشارة من خلال تقديم تعليقات أو تعديلات على كل تعهد ومقترح وارد في هذه الخطة ،مع تحديد درجة أولويته كما انّ الصيغة النهائية لخطة العمل سيتمّ اعدادها على ضوء هذه التعديلات المقترحة والابقاء على التعهدات الاكثر اولوية وفقا لتقييم المشاركين في هذه الاستشارة .يشار في هذا الصدد الى أن إعداد خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة انطلق منذ شهر أكتوبر 2020، حيث رافق الإعلان عن انطلاق مسارصياغتها تنظيم استشارة عمومية موسعة على الخط عبر بوابة المشاركة العمومية بهدف تجميع مقترحات المواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني وغيرهم من الأطراف الحكومية وغير الحكومية قصد تطوير مبادرات والقيام بإصلاحات لتجسيم مبادئ الحكومة المفتوحة.وقد مكنت الآليات المعتمدة في المرحلة الأولى من الاستشارة العمومية من تجميع جملة من المقترحات بخصوص ثلاث مجالات للحكومة المفتوحة وهي "الشفافية وحوكمة التصرف في الثروات الطبيعية" و"المشاركة العمومية والحكومة المفتوحة على المستوى المحلي" و"رقمنه الخدمات الإدارية وتحسين جودتها" .