بطولة مصر - الفرجاني ساسي يقود الزمالك الى الفوز على الاسماعيلي 2-1

وات - قاد الدولي التونسي فرجاني ساسي فريقه الزمالك الى الفوز على الإسماعيلي 2-1 في لقاء الجولة الـ 13 من البطولة المصرية امس علي ملعب القاهرة.
وافتتح الزمالك التهديف عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 50 قبل ان يتمكن شكري نجيب من التعديل للإسماعيلي في الدقيقة 63.
وسجل الدولي التونسي فرجاني ساسي للزمالك هدف الفوز 2-1 في د88 بعد ان نزل بديلا . وكان مواطنه المهاجم سيف الدين الجزيري سجل قبل ذلك هدفا لم يحتسبه الحكم في الدقيقة 55 بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو بداعي الاحتكاك بحارس المرمى.
ورفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة متصدرا جدول ترتيب البطولة المصرية وتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 8 بالمركز السابع عشر.
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وافتتح الزمالك التهديف عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 50 قبل ان يتمكن شكري نجيب من التعديل للإسماعيلي في الدقيقة 63.
وسجل الدولي التونسي فرجاني ساسي للزمالك هدف الفوز 2-1 في د88 بعد ان نزل بديلا . وكان مواطنه المهاجم سيف الدين الجزيري سجل قبل ذلك هدفا لم يحتسبه الحكم في الدقيقة 55 بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو بداعي الاحتكاك بحارس المرمى.
ورفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة متصدرا جدول ترتيب البطولة المصرية وتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 8 بالمركز السابع عشر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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