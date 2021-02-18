بطولة مصر - الفرجاني ساسي يقود الزمالك الى الفوز على الاسماعيلي 2-1

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قاد الدولي التونسي فرجاني ساسي فريقه الزمالك الى الفوز على الإسماعيلي 2-1 في لقاء الجولة الـ 13 من البطولة المصرية امس علي ملعب القاهرة.وافتتح الزمالك التهديف عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 50 قبل ان يتمكن شكري نجيب من التعديل للإسماعيلي في الدقيقة 63.وسجل الدولي التونسي فرجاني ساسي للزمالك هدف الفوز 2-1 في د88 بعد ان نزل بديلا . وكان مواطنه المهاجم سيف الدين الجزيري سجل قبل ذلك هدفا لم يحتسبه الحكم في الدقيقة 55 بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو بداعي الاحتكاك بحارس المرمى.ورفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة متصدرا جدول ترتيب البطولة المصرية وتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 8 بالمركز السابع عشر.