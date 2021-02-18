الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 18 فيفري 2021

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سوسة : 60 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" دون تسجيل وفيات جديدة

الكاف: تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" دون تسجيل حالات وفاة

المنستير: حالة وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

جندوبة: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بسوسة في نشرتها اليومية حول الوضع الوبائي بالجهة، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، يوم أمس الأربعاء، وذلك من جملة 287 تحليلا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 15615 إصابة منذ بداية ظهور الجائحة، منها 15526 إصابة بعد إعادة فتح الحدود في جوان الفارط.ولم تسجل الجهة، أمس الأربعاء، حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليستقر العدد الجملي للوفيات في حدود 541 حالة، منها 533 حالة وفاة تم تسجيلها إثر إعادة فتح الحدود.وشهدت بدورها، حالات التعافي استقرارا وذلك في حدود 13246 حالة تعافي، فيما لايزال 1747 شخصا حاملا للفيروس تحت المتابعة الطبية، من بينهم 93 يخضعون للعلاج بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، من بينهم 24 مصابا بأقسام الانعاش.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الخميس في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بحائحة "كورونا" بالجهة عن تسجيل 11 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 43 عينة تم رفعها بتاريخ 16 فيفري الجاري، ليرتفع بذلك عدد الاصابات الجملية المؤكدة إلى 4899 حالة تعافى منها 4824 شخصا مقابل استقرار حالات الوفاة في حدود 162 شخصا وأبرز هذا التحيين، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني ل(وات) تواصل انخفاض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 14 شخصا منهم 05 اشخاص في اقسام الانعاش، مقابل شبه استقرار في عدد الخاضعين للحجر الصحي وهو ما يؤشر إلى بداية انفراج في الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة، وفق تقديره.سجّلت ولاية المنستير، وفق حصيلة محينة للإدارة الجهوية للصحة أصدرتها مساء أمس الأربعاء، حالة وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما رفع إجمالي الوفيات منذ مارس 2020 وإلى غاية 17 فيفري الجاري، إلى 341 وفاة والإصابات إلى 14 ألفا و60 إصابة.وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 13 إصابة بالمنستير، و10 إصابات بالوردانين، و9 إصابات بالساحلين، و8 إصابات بطبلبة، و4 إصابات بزرمدين، و3 إصابات بالمكنين، وإصابتين بجمال، وإصابة واحدة بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بقصر هلال.وذكر المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة، لـ(وات)، انّ الجهة تعدّ حاليا 1293 حالة لاتزال حاملة لفيروس "كورونا" المستجد، منها 40 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة، مقابل تعافي مجموع 12 ألفا و426 شخصا، فيما تم رفع الحجر الصحي عن 255 حالة جديدة.وأنهى مجموع 66 ألفا و249 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية، في حين يخضع لإجراء الحجر الصحي في الوقت الحالي 3879 شخصا، الى جانب 81 شخصا في الحجر الصحي الاجباري.وتطور مجموع اختبارات تقصي فيروس "كورونا" منذ بداية ظهور الجائحة وإلى غاية 17 فيفري الجاري، إلى 53 ألفا و579 اختبارا، منها 563 اختبارا جديدا.تضمن التقرير الصادر صباح اليوم الخميس، عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة والمتعلق بالوضع الوبائي المرتبط بفيروس "كورونا"، عن تسجيل 19 إصابة جديدة واستقرار في عدد الوفيات المتوقف منذ ثلاثة أيام عند 168 حالة.وأشار التقرير الى ان العدد الإجمالي للإصابات ارتفع الى 2538 وذلك بعد رفع اكثر من 10500 عينة منذ بداية الجائحة في شهر افريل من السنة المنقضية، وبلغ عدد الحالات المتعافية الى حد يوم 16 فيفري الجاري 2401 حالة.واستأثرت معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية بأكثر من نصف الإصابات بتسجيلهما لأكثر من 1500 إصابة و58 حالة وفاة، تلتها في لائحة الترتيب معتمدية بوسالم بعد ان أصيب فيها نحو 350 شخصا بذات الفيروس وتوفي فيها 29 شخصا.ولازال 13 مصابا يقيمون باقسام "كوفيد19 " بمستشفيات جندوبة، ويقيم بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة مصابان وصفت حالتهما بال"خطيرة" وفق مصدر طبي بالجهة.