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القصرين: سلسلة من الحرائق تتلف حوالي 70 هكتارا من المساحات الغابية المحيطة بحقل الدولاب

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Publié le Jeudi 18 Février 2021 - 09:43 قراءة: 0 د, 35 ث
وات - شهدت الغابات المحيطة بحقل الدولاب النفطي بولاية القصرين الواقع في حدود معتمديتي العيون وسبيطلة، أمس الإربعاء، سلسلة من الحرائق أتت على حوالي 70 هكتارا من المساحات الغابية وتسببت في اتلاف قرابة 03 الاف شجرة، وفق مصالح دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.


وذكرت ذات المصالح في تصريح ل(وات) أن الفرق المكلفة بحماية الغابات، تدخلت اليوم مستعملة 08 شاحنات إطفاء، وتمكنت من إخماد الحرائق التي قالت بأنها نشبت منذ أول الأمس الثلاثاء على خلفية المناوشات التي جدت بين معتصمي حقل الدولاب والوحدات الأمنية التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين.


ورجحت المصادر أن يكون استعمال الغاز المسيل للدموع، أحد اسباب هذه الحرائق، في انتظار ما سيكشف عنه البحث الذي فتح بهدف تحديد العوامل التي تسببت في نشوب الحرائق.

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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220797

Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 18 Février 2021 à 11h 12m |           
هالمصادر إلٌي تتصور أن الحرايق ممكن يكون مصدرها القنابل المسيلة للدموع إما تستبله فينا إما تعبر على قمة جهلها وفي الحالتين كارثة

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 18 Février 2021 à 09h 59m |           
رجحت المصادر أن يكون استعمال الغاز المسيل للدموع أحد اسباب هذه الحرائق،
هل هو الجهل المدقع والسفاهة تدفع بصاحبها الى استعراض جهله
ام هو الكذب والبهتان للتغطية على المجرمين المخربين



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