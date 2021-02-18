القصرين: سلسلة من الحرائق تتلف حوالي 70 هكتارا من المساحات الغابية المحيطة بحقل الدولاب

وات - شهدت الغابات المحيطة بحقل الدولاب النفطي بولاية القصرين الواقع في حدود معتمديتي العيون وسبيطلة، أمس الإربعاء، سلسلة من الحرائق أتت على حوالي 70 هكتارا من المساحات الغابية وتسببت في اتلاف قرابة 03 الاف شجرة، وفق مصالح دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
وذكرت ذات المصالح في تصريح ل(وات) أن الفرق المكلفة بحماية الغابات، تدخلت اليوم مستعملة 08 شاحنات إطفاء، وتمكنت من إخماد الحرائق التي قالت بأنها نشبت منذ أول الأمس الثلاثاء على خلفية المناوشات التي جدت بين معتصمي حقل الدولاب والوحدات الأمنية التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين.
ورجحت المصادر أن يكون استعمال الغاز المسيل للدموع، أحد اسباب هذه الحرائق، في انتظار ما سيكشف عنه البحث الذي فتح بهدف تحديد العوامل التي تسببت في نشوب الحرائق.
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وذكرت ذات المصالح في تصريح ل(وات) أن الفرق المكلفة بحماية الغابات، تدخلت اليوم مستعملة 08 شاحنات إطفاء، وتمكنت من إخماد الحرائق التي قالت بأنها نشبت منذ أول الأمس الثلاثاء على خلفية المناوشات التي جدت بين معتصمي حقل الدولاب والوحدات الأمنية التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين.
ورجحت المصادر أن يكون استعمال الغاز المسيل للدموع، أحد اسباب هذه الحرائق، في انتظار ما سيكشف عنه البحث الذي فتح بهدف تحديد العوامل التي تسببت في نشوب الحرائق.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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