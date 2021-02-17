التمديد ب15 يوما في آجال انخراط مراكب الصيد في المنظومة الوطنية للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية

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أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الأربعاء، التمديد في آجال انخراط المراكب غير المجهزة بالأجهزة الطرفية في المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية لمدة 15 يوما مع مواصلة المراكب ممارسة نشاطها والتمتع بكل الخدمات الإدارية والمينائية وفق التراتيب الجاري بها العمل.ويتعلق هذا الإجراء الذي يندرج في إطار ضمان استمرارية الإنتاج والدورة الاقتصادية، بالمراكب التي استوفى مجهزوها كل الوثائق المطلوبة للحصول على الترخيص المستوجب من مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.وتهدف المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية الى الرفع من مستوى السلامة البحرية والحدّ من ظاهرة الصيد العشوائي التي تهدد ديمومة قطاع الصيد البحري وخاصة على مستوى المخزونات السمكية ومنظومات الإنتاج الساحلية والتقليدية علاوة على توفير قاعدة بيانات لبرامج البحث العلمي المتعلّقة بمتابعة استغلال المصائد السمكيّة.وبالنسبة للمراكب المجهزة بالأجهزة الطرفية، والتي تواجه إمكانية قطع خدمات الاتصالات بسبب عدم استخلاص المعاليم المستوجبة، فقد تمت دعوة المزودين المعتمدين لضمان استمرارية تشغيل الأجهزة الطرفية والإذن للمصالح الجهوية للوزارة بمواصلة إسدائها جميع الخدمات الإدارية والمينائية وذلك إلى حين إقرار حلول إضافية لمزيد الضغط على كلفة الاستغلال.وأشارت الوزارة الى أن جميع الهياكل المكلفة بالمراقبة عبر هذه المنظومة تعمل بتنسيق لصيق بينها ووفق أعلى معايير الحياد والموضوعية مع الأخذ بكل التدابير المستوجبة للتأكد من كل المخالفات المرصودة وتطبيق المرونة اللازمة خاصة على مستوى مناطق الصيد والأعماق"، وفق ذات المصدر.وانطلق اليوم الاربعاء، البحارة في تنفيذ تحركات احتجاجية، لتحقيق جملة من المطالب اهمها الاتفاقية المتعلقة بالمنظومة الوطنية لمراقبة نشاط مراكب الصيد البحري بالأقمار الصناعية.وقد أصدر مهنيو الصيد البحري بيانا بتاريخ 11 فيفري 2021، أمهلوا من خلاله وزارة الفلاحة إلى غاية 17 فيفري 2021، لتوحيد المناطق وتحقيق مطالبهم بشان المنظومة الوطنية لمراقبة نشاط مراكب الصيد البحري بالأقمار الصناعية إضافة لتوحيد الإجراءات الإدارية والتوقف الفوري لإجراء قطع الخدمات الإدارية للمهنيين.وكانت وزارة الفلاحة قد فعلت يوم 23 جانفي 2021 العمل بالمنظومة الوطنية لتعزيز سلامة سفن الصيد البحري ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية بالنسبة للمراكب التي يفوق طولها الجملي 15 مترا، وذلك بعد استيفاء مراحل التّركيز التّدريجي للمنظومة وباعتماد منهجية الإدارة التشاركية.علما أن عدد المراكب المعنية يناهز عددها 874، أي حوالي 72ر6 بالمائة من الأسطول).وقد تم تطوير هذه المنظومة من قبل خبرات وكفاءات تونسية وذلك وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبعد سلسلة من التجارب المخبرية والميدانية تحت إشراف لجنة فنية مختصة في المجال البحري والاتصالات والأمن القومي.