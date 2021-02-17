قابس: وفد حكومي لتفعيل القرارات الوزارية التي واجه تنفيذها صعوبات وعراقيل

وات -

شرع وفد حكومي يضم 23 من الإطارات السامية بمختلف الوزارات، عشية اليوم الاربعاء، في زيارة لولاية قابس تستغرق أربعة أيام، سيتم العمل خلالها على تذليل الصعوبات والعراقيل التي حالت دون تجسيم القرارات الحكومية التي تم الإعلان عنها سابقا لفائدة الجهة، فضلا عن العمل على بلورة تصور تنموي جديد يتلاءم مع الخصوصيات الطبيعية والديمغرافية لولاية قابس.وبين رئيس الوفد الحكومي، فيصل قزاز، في تصريح لمراسل "وات"، أن الوفد سيعمل في إطار التفاعل مع الإدارات الجهوية، على تفعيل 151 مشروعا موزعة بين مختلف القطاعات التنموية عبر توخي مقاربة تشاركية وحوار بناء يشخص الصعوبات التي حالت دون تجسيم تلك المشاريع، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي مؤهل لمعالجة تلك الصعوبات، كما يمكنه الرجوع الى السلط المركزية، إذا تطلب الأمر ذلك.وأوضح أن الوفد، إضافة إلى مهمته الإدارية والتقنية، سيعمل في إطار الاستشراف والتشاركية مع المجتمع المدني وإطارات الجهة ومصالحها الجهوية، على بلورة استراتيجية للتنمية الجهوية تمكن من إيجاد الحلول للمشاكل الهيكلية لولاية قابس، ومن بينها المجال البيئي، مبينا أن المقترحات التي سيتم تقديمها في هذا الشأن ستدرج ضمن ميزانية الدولة أو في نطاق المخطط القادم.وقد استهل الوفد الحكومي نشاطه في ولاية قابس بجلسة موسعة ضمت السلط الجهوية والمحلية والمسؤولين عن فروع المنظمات الوطنية والمصالح الفنية، وتم فيها التطرق إلى منهجية العمل التي سيتم اعتمادها لتفعيل المشاريع المعلن عنها لفائدة الجهة.وسينطلق بداية من يوم الغد عمل الورشات الخمس التي وقع الاتفاق عليها من قبل الوفد الحكومي والسلط الجهوية، وهي ورشات "التشغيل والموارد البشرية" و"البنية الأساسية والصحة" و"التنمية والاستثمار" و"الجماعات المحلية" و"المجمع الكيميائي التونسي".