جامعة المنستير تنشر معطيات حول 250 باحثا وباحثة خبراء في 12 اختصاصا لفائدة النسيج الاقتصادي والاجتماعي (رئيس الجامعة)

وات -

أصدرت جامعة المنستير، النسخة الثالثة من "دليل الباحثين الخبراء وهياكل البحث لجامعة المنستير" في ألف نسخة ورقية علاوة على اتاحته مجانا في نسخة الكترونية على موقعها الرسمي لفائدة محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وفق ما أفاد وات رئيس جامعة المنستير الهادي بلحاج صالح (وات).وتواصل حاليا جامعة المنستير توزيع هذا الدليل على مختلف الباحثين الخبراء وتوفيره للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والنسيج الاقتصادي بالجهة سعيا منها الى تسهيل الاتصال بالباحثين الخبراء ويتضمن الدليل 250 من الباحثين الخبراء في مخابر جامعة المنستير في اختصاصات الكيماء، والطاقة، والإعلامية وتقنيات المعلومات والاتصال، والرياضيات، والفيزياء، والعلوم البيولوجية والبيوتكنولوجيا، وعلوم الأرض والبيئة، وعلوم المادة، والعلوم الاقتصادية والتصرف، وعلوم وتقنيات المهندس، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم الطبية والصيدلانية.وشمل الدليل كذلك جذاذات تعريفية لمجموع 24 مخبرا من مجموع 49 مخبرا و8 وحدات بحث من جملة 26 وحدة بحث، مع تخصيص 7 صفحات لمختلف المخابر ووحدات البحث موزعة حسب مؤسسات التعليم العالي، مع ذكر رمز كلّ مخبر والمسؤول عنه والبريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال والفاكس، وكذلك الشأن بالنسبة إلى وحدات البحث العلمي (دون ذكر المسؤول عن كلّ وحدة بحث)، وخصصت جذاذات للتعريف بوحدات الخدمات المشتركة للبحث والبالغ عددها 11 وحدة.ونشرت جامعة المنستير بذات الدليل مجموع 35 براءة اختراع وقع الحصول عليها خلال الفترة من 4 سبتمبر 2000 الى 19 مارس 2020 في مجالات الطب، وطب الاسنان، والصيدلة، والهندسة، والبيوتكنولوجيا، والعلوم.