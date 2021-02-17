الاتحاد الأوروبي يشتري 200 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر- بيونتيك"

الأناضول -

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، الأربعاء، توقيعهما عقدا جديدا لتزويد الاتحاد الأوروبي بـ200 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأوضحت الشركتان في بيان مشترك، أن الاتحاد الأوروبي كان قد اشترى 300 مليون جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" في وقت سابق.وأضاف البيان أن الشركتين ستسلمان الاتحاد الأوروبي 75 مليون جرعة خلال النصف الثاني من العام الجاري (2021).يذكر أن الاتحاد الأوروبي أبرم عقدا مع "فايزر- بيونتيك" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اشترى بموجبه 300 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وفي نوفمبر/ تشرين الأول 2020، أعلنت "بيونتك"، إنتاج لقاح مضاد للفيروس برفقة شريكتها "فايزر"، تزيد نسبة فاعليته على 90 بالمئة، وبدأت مؤخرا عدة دول باستخدامه لتطعيم مواطنيها.