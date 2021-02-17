جلسة عامة انتخابية لاتحاد تطاوين يوم 26 فيفري الجاري

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اعلن الإتحاد الرياضي بتطاوين انه سيعقد يوم الجمعة 26 فيفري الجاري على الساعة العاشرة صباحًا باحد نزل المدينة جلسته العامة الانتخابية .ويذكر أنّ قائمة واحدة مترشّحة و هي قائمة الرئيس الحالي عكرمة الوذّان .