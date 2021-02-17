   Om Kalthoum - سيرة الحب  

جلسة عامة انتخابية لاتحاد تطاوين يوم 26 فيفري الجاري

Publié le Mercredi 17 Février 2021 - 09:45 قراءة: 0 د, 11 ث
وات - اعلن الإتحاد الرياضي بتطاوين انه سيعقد يوم الجمعة 26 فيفري الجاري على الساعة العاشرة صباحًا باحد نزل المدينة جلسته العامة الانتخابية .
ويذكر أنّ قائمة واحدة مترشّحة و هي قائمة الرئيس الحالي عكرمة الوذّان .

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220731



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 17 فيفري 2021 | 5 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:04 15:36 12:40 07:05 05:39
12°
 19° % 58 :الرطــوبة
تونــس
1.54 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-720°-921°-1021°-1020°-11
  • Avoirs en devises
    22198,8

  • (16 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28819 DT        1$ =2,72516 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 fev)   1664,2 MDT