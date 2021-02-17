جلسة عامة انتخابية لاتحاد تطاوين يوم 26 فيفري الجاري

وات - اعلن الإتحاد الرياضي بتطاوين انه سيعقد يوم الجمعة 26 فيفري الجاري على الساعة العاشرة صباحًا باحد نزل المدينة جلسته العامة الانتخابية .
ويذكر أنّ قائمة واحدة مترشّحة و هي قائمة الرئيس الحالي عكرمة الوذّان .
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ويذكر أنّ قائمة واحدة مترشّحة و هي قائمة الرئيس الحالي عكرمة الوذّان .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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