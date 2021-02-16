الرابطة 2 - برنامج مقابلات الجولة الرابعة

وات - أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعيينات مباريات الجولة الرابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية المقررة نهاية الاسبوع الجاري وذلك على النحو التالي:
المجموعة الاولى
السبت 20 فيفري
في جندوبة - س 14
جندوبة الرياضية - جمعية جربة
في حمام الانف - س 14
نادي حمام الانف - النادي القربي
في السبيخة - س 14
مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنين
المجموعة الثانية
السبت 20 فيفري
في ملعب قابس - س 14
الملعب القابسي - قوافل قفصة
في وادي الليل - س 14
مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي
في منزل نور - س 14
كوكب منزل نور - هلال مساكن
المجموعة الثالثة
الاحد 21 فيفري
في جربة - س 14
امل جربة - نادي منزل بوزلفة
في ملعب قابس - س 14
مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي
في بن عروس - س 14
سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية
المجموعة الرابعة
الاحد 21 فيفري
في رادس - س 14
النجم الرادسي - مستقبل المحمدية
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي
في القصرين- س 14
مستقبل القصرين - امل حمام سوسة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
المجموعة الاولى
السبت 20 فيفري
في جندوبة - س 14
جندوبة الرياضية - جمعية جربة
في حمام الانف - س 14
نادي حمام الانف - النادي القربي
في السبيخة - س 14
مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنين
المجموعة الثانية
السبت 20 فيفري
في ملعب قابس - س 14
الملعب القابسي - قوافل قفصة
في وادي الليل - س 14
مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي
في منزل نور - س 14
كوكب منزل نور - هلال مساكن
المجموعة الثالثة
الاحد 21 فيفري
في جربة - س 14
امل جربة - نادي منزل بوزلفة
في ملعب قابس - س 14
مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي
في بن عروس - س 14
سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية
المجموعة الرابعة
الاحد 21 فيفري
في رادس - س 14
النجم الرادسي - مستقبل المحمدية
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي
في القصرين- س 14
مستقبل القصرين - امل حمام سوسة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 220697