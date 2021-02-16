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الرابطة 2 - برنامج مقابلات الجولة الرابعة

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 17:17 قراءة: 0 د, 55 ث
وات - أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعيينات مباريات الجولة الرابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية المقررة نهاية الاسبوع الجاري وذلك على النحو التالي:




المجموعة الاولى

السبت 20 فيفري

في جندوبة - س 14

جندوبة الرياضية - جمعية جربة

في حمام الانف - س 14

نادي حمام الانف - النادي القربي

في السبيخة - س 14

مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنين



المجموعة الثانية

السبت 20 فيفري

في ملعب قابس - س 14

الملعب القابسي - قوافل قفصة

في وادي الليل - س 14

مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي

في منزل نور - س 14

كوكب منزل نور - هلال مساكن



المجموعة الثالثة

الاحد 21 فيفري

في جربة - س 14

امل جربة - نادي منزل بوزلفة

في ملعب قابس - س 14

مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي

في بن عروس - س 14

سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية



المجموعة الرابعة

الاحد 21 فيفري

في رادس - س 14

النجم الرادسي - مستقبل المحمدية

في سيدي بوزيد - س 14

اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي

في القصرين- س 14

مستقبل القصرين - امل حمام سوسة



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