الرابطة 2 - برنامج مقابلات الجولة الرابعة

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أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعيينات مباريات الجولة الرابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية المقررة نهاية الاسبوع الجاري وذلك على النحو التالي:المجموعة الاولىالسبت 20 فيفريفي جندوبة - س 14جندوبة الرياضية - جمعية جربةفي حمام الانف - س 14نادي حمام الانف - النادي القربيفي السبيخة - س 14مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنينالمجموعة الثانيةالسبت 20 فيفريفي ملعب قابس - س 14الملعب القابسي - قوافل قفصةفي وادي الليل - س 14مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسيفي منزل نور - س 14كوكب منزل نور - هلال مساكنالمجموعة الثالثةالاحد 21 فيفريفي جربة - س 14امل جربة - نادي منزل بوزلفةفي ملعب قابس - س 14مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسيفي بن عروس - س 14سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضيةالمجموعة الرابعةالاحد 21 فيفريفي رادس - س 14النجم الرادسي - مستقبل المحمديةفي سيدي بوزيد - س 14اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسيفي القصرين- س 14مستقبل القصرين - امل حمام سوسة