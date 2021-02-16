المشيشي: محول مطار تونس قرطاج الدولي سيكون مفتوحا امام حركة الجولان خلال شهر افريل 2021

وات - أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي في تصريح اعلامي، الثلاثاء، "ان محول مطار تونس قرطاج الدولي سيكون مفتوحا امام حركة الجولان خلال شهر افريل 2021 لا سيما وان اشغاله المقدرة بـ68 مليون دينار، تقدمت بزهاء 90 بالمائة".
وادلى المشيشي بهذا التصريح لدى معاينته تقدم اشغال محول مطار تونس قرطاج الدولي في جزئه الرابط بين الطريق الشعاعية "اكس"والطريق الوطنية رقم 10 بولايتي تونس واريانة.
وسيساهم مشروع محول مطار تونس قرطاج، في تحسين السيولة المرورية المقدرة بحوالي 60 الف عربة يوميا مع تخفيف الاختناق المروري على مستوى الطريق الشعاعية "اكس" وشارع ياسر عرفات، امام مطار تونس قرطاج الدولي، والطريق الوطنية رقم 10، مستوى مدينة سكرة، الى جانب تخفيف حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 8 ، تونس- بنزت، والطريق الوطنية رقم 9 ،تونس- المرسى
ويعتبر محوّل مطار تونس قرطاج أحد اهم مشاريع تعصير شبكة الطرقات المهيكلة لمدن اقليم تونس الكبرى إذ سيحسن خاصة من صورة البلاد امام الوافدين اليها .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وادلى المشيشي بهذا التصريح لدى معاينته تقدم اشغال محول مطار تونس قرطاج الدولي في جزئه الرابط بين الطريق الشعاعية "اكس"والطريق الوطنية رقم 10 بولايتي تونس واريانة.
وسيساهم مشروع محول مطار تونس قرطاج، في تحسين السيولة المرورية المقدرة بحوالي 60 الف عربة يوميا مع تخفيف الاختناق المروري على مستوى الطريق الشعاعية "اكس" وشارع ياسر عرفات، امام مطار تونس قرطاج الدولي، والطريق الوطنية رقم 10، مستوى مدينة سكرة، الى جانب تخفيف حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 8 ، تونس- بنزت، والطريق الوطنية رقم 9 ،تونس- المرسى
ويعتبر محوّل مطار تونس قرطاج أحد اهم مشاريع تعصير شبكة الطرقات المهيكلة لمدن اقليم تونس الكبرى إذ سيحسن خاصة من صورة البلاد امام الوافدين اليها .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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