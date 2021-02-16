مقطع فيديو يوثق شكوى سيدة من سوء المعاملة بقسم كوفيد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، يكشف وجها آخر للمعاناة النفسية للمصابين

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تداولت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك " بتاريخ 13 فيفري الجاري مقطع فيديو تشتكي فيه سيدة تعافت من كوفيد – 19 " سوء المعاملة من قبل بعض أعوان الصحة العاملين بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس خلال إقامتها به من 2 الى 12 فيفري الجاري. وقد حظي ب 901 مشاركة و593 مشاهدة و621 تعليقا حد اليوم الثلاثاء.وقالت السيدة المسنة في الفيديو، في الفيديو أنها تعرضت إلى سوء المعاملة والإهانة والتنمر من قبل العاملين باستثناء أقلية ساعدتها في محنتها ما خلف لها تورما على مستوى اليدين والساقين مؤكدة أنها تعرضت إلى صدمة نفسية وانهيار عصبي خلال فترة إقامتها بقسم الأمراض الصدرية بالمستشفى المذكور.كما قام أحد المقيمين بذات القسم مساء الأحد إلى الاثنين بتهشيم البلور بسبب شعوره بحالة من الاهمال من قبل الاطار المعالج والتوتر الشديد ما حدا بالقائمين على القسم إلى ربط يديهوللاستيضاح بشأن ما ورد في الفيديو الذي ثبتت صحته وما يبلغ مسامع العائلات من المرضى بشأن اتهامات بـ " سوء المعاملة والقسوة " بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس ، أوضح رئيس قسم الأمراض الصدرية "كوفيد-19 " أكسيجان، بمستشفى الهادي شاكر الدكتور سامي كمون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء " إن مرض كوفيد -19 والأدوية التي يتناولها المصابون بالفيروس سيما منهم المقيمين بأقسام كوفيد-19 يتسبب في حالة من الاضطرابات النفسية والهذيان لدى البعض منهم ".كما تتسبب حسب قولها، أدوية منع تخثر الدم التي يستوجب حقنها للمرضى المقيمين، في ظهور طفرات جلدية حمراء "خاصة لدى النساء البدينات".وأوضح كمون أنه من الطبيعي أن تخلف مشاهد الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا عند المرضى الآخرين المقيمين في نفس الغرفة أزمات نفسية مضيفا قوله "إنه من الطبيعي أن تحدث مثل هذه المشاهد في غرف الأكسيجين بمستشفى عمومي التي تأوي من 3 إلى 4 مرضى".وأشار الى أن "المتابعة والمرافقة النفسية للمقيمين في قسم كوفيد-19 بمستشفى الهادي شاكر متواصلة وذلك بالتنسيق مع الاخصائيين النفسانيين بالمستشفى المذكور" .يذكر ان مركز "كوفيد-19" اكسيجان، الذي تم إحداثه في مارس 2020 بقسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس يعد أكبر مركز للعناية بمرضى كوفيد-19 داخل الجمهورية حيث ستبلغ طاقة استيعابه في الفترة القادمة أكثر من 140 سرير.وقد استقبل هذا القسم منذ بداية الجائحة إلى حد الآن أكثر من 1400 مريض" وفق ما افاد به رئيس قسم الامراض الصدرية سامي كمون.توجسات المرضى النفسية وشكواهم قد تجد في بعض المبادرات الانسانية بصيص أمل وقلوبا رحيمة تساعدهم على تجاوز هذه المحنة على غرار ما أقدم عليه الطبيب الداخلي الشاب محمد صالح سيالة الذي عايد مرضى كوفيد بذات القسم بمناسبة عيد الحب بمعزوفة "تحت الياسمينة في الليل"، للفنان التونسي الراحل "الهادي الجويني" أول أمس الأحد 14 فيفري الجاري.مبادرة وثقتها الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، عبر مقطع فيديو بثته، أول أمس الأحد، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، ولاقت استحسان رواد موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك" إذ حظي المقطع ب 281 مشاهدة و133 مشاركة إلى حد اليوم الثلاثاء.