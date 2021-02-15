الكعلي: الحكومة تنتظر نتائج عرض دولي لتنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية ببن قردان

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اعلن وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار على الكعلي، الاثنين، ان الحكومة طرحت عرضا دوليا لتنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية ببن قردان وانها تنتظر النتائج لبحث خيارات تنفيذ المشروع البالغ قيمته 850 مليون دينار.وأكد الكعلي ، في اجابته على سؤال وجهه النّائب فاكر الشويخي، حول متابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يوم 3 سبتمبر 2014 بين رئيس الحكومة والجانب الصيني، ان الدولة واصلت انجاز عديد المشاريع رغم صعوبات تمويلها.وبين ان الدولة استثمرت زهاء 33 مليون دينار في اطار انجاز المنطقة اللوجستية ببن قردان ومن بينها توفير 71 هكتار. وقد تمت هيئة هذه المنطقة.واكد ان الحكومة عملت على انجاز عديد المشاريع، رغم الصعوبات، من بينها اعادة دراسة مشروع القنطرة الرابطة بين الجرف وأجيم على ميزانية الدولة وستحصل على نتائج بحلول شهر فيفري 2021.وبين ان الوزارة تعمل على تحسين دراسة الخط الحديدي بين قابس وجرجيس ومدنين وان الحكومة تعمل على توفير التمويلات لانجاز مشروع توسيع ميناء جرجيس من خلال انجار منطقة لوجستية.