غلق محول تستور في اتجاه تونس غدا الثلاثاء بداية من 6 صباحا ولمدة 15 يوما

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افادت شركة تونس للطرقات السيارة انه سيتم، غدا الثلاثاء بداية من السادسة صباحا، غلق محول تستور (في اتجاه تونس بالنسبة للقادمين من تستور/ الكاف) وذلك لمدة 15 يوما .وبينت الشركة في بلاغ لها، الاثنين، انه يتعين على القادمين من الكاف/ تستور في اتجاه تونس، مواصلة السير عبر الطريق الوطنية رقم 5، ويمكن العودة إلى الطريق السيارة عبر محول مجاز الباب.واوضحت ان الحركة ستكون الحركة عادية بالنسبة لبقية الاتجاهات.وارجعت تونس للطرقات السيارة غلق محول تستور الى انجازها أشغال تقوية الطريق السيارة أ3- تونس- وادي الزرقاء