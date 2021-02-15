علي الكعلي: 90 بالمائة من المبالغ المجمدة في حسابات رجال الاعمال استرجعت من طرف خزينة الدولة

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أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، على الكعلي، الاثنين ، ان 90 المائة من المبالغ المجمدة في حسابات رجال الاعمال منذ سنة 2011 استرجعت من طرف خزينة الدولة وان الوزارة تدقق في المبالغ المتبقية وستنشر نتائج هذه العملية.وجاءت تاكيدات الكعلي، في إجابته على سؤال طرحته النائبة سامية عبّو، بشأن عدم استرجاع الدولة لحقها في التصرف في شركتي "انفستاك" و"اكسيس" المصادرتين من رجل الأعمال مروان المبروك بما اضر بمصالحها ولاحظ الكعلي ان "انفستاك" المصادرة محل نظر قضائي منشور وان الحكومة ليست لها صلاحية مناقشة الملف في الوقت الحالي وهو نفس الوضع لشركة اخرى مصادرة يتصرف فيها المبروك حاليا وان يمكن مد عبو بمعطيات خلال اجتماع مغلق.واتهمت عبو في سؤالها الدولة بعدم تسلم شركة " أنفستاك " المصادرة وعدم اقدام الحكومة على التصرف في الاسهم المصادرة وانها لم تستكمل اجراءات خروج رجل الاعمال مروان من ادارة "انفستاك".واثارت اجابة الكعلي ، رد فعل رافض من قبل عبو لحضور اجتماعات مغلقة بشان هذه القضية مؤكدة ان تطرح ملفا معروفا وان المعلومات منشورة منذ سنة 2020 .واضافت ان رجال الاعمال المبروك يعمل فوق الدولة وان الدولة لا تقوم بواجباتها وان بعض المسؤولين يعملون دون الحفاظ على حقوق الدولة وان الوزير يجب ان يتحمل مسؤولياته الجزائية.ودعت الكعلي الى التحلي بالشجاعة والمسؤولية لاتخاذ قرارات في هذا الملف وموافاتها باجابات كتابية دون القدوم الى اي ادارة للاطلاع على معطيات بشان هذا الملف.