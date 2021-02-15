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جندوبة: انفجار قذيفة قديمة الصنع على مقربة من الحدود التونسية الجزائرية

صورة توضيحية
Publié le Lundi 15 Février 2021 - 15:12 قراءة: 0 د, 34 ث
وات - سمعت قوات من الحرس والجيش الوطنيين بمنطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم بولاية جندوبة، مساء أمس الاحد، دوّي انفجار على مقربة من الحدود التونسية- الجزائرية، فتحوّلت فورا على مقربة من مصدر الصوت قبل ان يتم اعلامها من قبل الأمن الجزائري أن مواطنا جزائريا أشعل النار في قذيفة قديمة عثر عليها وسعى للتخلص منها، وفق مدير إقليم الحرس الوطني بجندوبة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن الامن الجزائري رجّح عدم معرفة هذا الشخص بطبيعة الجسم الذي عثر عليه وسعى للتخلص منه، وفق تأكيده.


هذا وأثار دويّ الانفجار مخاوف عدد من متساكني مناطق حمام بورقيبة والخمايرية والرويعي خاصة بعد ان بلغ مسامع المتساكنين داخل التراب التونسي رغم ان عملية التخلص من القذيفة تمت بالتراب الجزائري.

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