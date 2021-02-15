مدنين: الشروع في انجاز وحدة نموذجية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في إطار مشروع القرية البيئية للطاقات المتجددة بجرجيس

وات -

انطلق مشروع القرية البيئية للطاقات المتجددة بجرجيس من ولاية مدنين في انجاز وحدة نموذجية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية وهي إحدى المكونات المتعددة لهذا المشروع الضخم الذي يتمثل في مركب تكنولوجي في اختصاصات الطاقات المتجددة وتطبيقاتها، والفلاحة البيولوجية، والبيوتكنولوجيا، وتقدّر استثماراته الجملية بـ220 مليون دينار، سيتم صرف 53 مليون دينار منها خلال السنوات الاولى مع انطلاق اشغال التهيئة، وفق المدير العام للمشروع رياض بن خليفة.وأوضح بن خليفة، في تصريح لـ"وات"، أن المشروع يتضمن عدة مجالات تشمل التكوين، والبحث، والفلاحة، من خلال انجاز مدرسة عليا لتكوين المهندسين، ومركز للرسكلة والادماج، وفضاء لاحتضان المؤسسات البحثية في مجالات ذات علاقة باختصاصات المركب، وانجاز منطقة صناعية لاحتضان المؤسسات المجددة والصديقة للبيئة، في حين سيتم في مجال الفلاحة تطوير الانتاج البيولوجي وانتاج النباتات الطبية وتثمينها عبر مسالك البيوتكنولوجيا.وأشار إلى أن المشروع يسعى الى حلّ مشكل عقاري يتعلق بايجاد آلية قانونية لتمكين الشركة من قطعة الارض التي سيتركز عليها المشروع من خلال تدخل الحكومة مع المجلس الاعلى للاستثمار لحل هذا الاشكال الذي لا يزال عالقا وعائقا امام انطلاقة فعلية للمشروع بالسرعة والسهولة المطلوبة للتنفيذ، معتبرا أنها خطوة هامة في المرحلة المقبلة تسعى الشركة الى التواصل مع الحكومة لبحثها عاجلا.يذكر أن التفكير في مشروع القرية البيئية للطاقات المتجددة قد تحصل على قرار اعتماد كقطب تكنولوجي متخصص في الطاقات المتجددة وتطبيقاتها في مجال تحلية المياه والفلاحة البيولوجية سنة 2018 بامر حكومي صدر بالرائد الرسمي، فيما تحصل سنة 2019 على الموافقة المبدئية لترتيب المشروع ضمن المشاريع ذات الاهمية الوطنية خلال المجلس الاعلى للاستثمار، وقد انهى المشروع سنة 2020 مثال التهيئة التفصيلي والمصادقة عليه ويعمل هذه السنة على استكمال الاجراءات العقارية وانجاز الدراسات التنفيذية الاولية وانطلاق اشغال التهيئة.