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يتعيّن على المسافرين المتوجّهين نحو مونريال الحجز مسبقا للإقامة بنزل مرخّص ابتداء من يوم 22 فيفري 2021

Publié le Lundi 15 Février 2021 - 12:52 قراءة: 0 د, 36 ث
على المسافرين المتوجّهين إلى مونريال (كندا) الحجز مسبقا للإقامة بنزل مرخص له من الحكومة الكندية لقضاء ثلاث ليالي بكلفة قامة تقدّر ب2000 دولار كندي.
وسيتم تفعيل الاجراء ابتداء من يوم 22 فيفري 2021، وفق ما أعلنت عنه شركة الخطوط التونسية، الإثنين.

ويمكن للمسافرين من تونس نحو مونريال من الحصول على المزيد من المعلومات، بشأن شروط دخول كندا، لدى السلطات المعنيّة.


وبينت الناقلة الوطنية أنها قدمت هذا التوضيح لاعلام مسافريها بكل المستجدات من الاجراءات الحدودية خلال الظرف الحالي من الجائحة الصحيّة.

يذكر أنّ الحكومة الكنديّة قامت، منذ يوم 29 جانفي 2021، عن تشديد الاجراءات المتعلّقة بالحجر الصحّي اضافة إلى فرض عمليّات التقصّي والتحاليل الخاصّة بكوفيد-19 على الوافدين والاقامة ثلاث ليال بنزل في انتظار نتائج التحاليل، وفق ما أوردته الحكومة الكنديّة على موقعها.

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