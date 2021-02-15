الكاف: تساقط كميات قليلة من الثلوج على المرتفعات الجبليّة

وات -

شهدت بعض مناطق ولاية الكاف، صباح اليوم الاثنين، تساقط كميات قليلة من الثلوج على المرتفعات الجبلية، لاسيما في معتمدية ساقية سيدي يوسف الحدودية، وذلك تزامنا مع انخفاض هام في دراجات الحرارة.وذكر بعض متساكني منطقة ساقية يوسف لـ(وات)، أن الكميات المسجلة كانت ضعيفة، ملاحظين أنهم لم يتفاجؤوا بسقط الثلوج نظرا للظروف المناخية الملائمة لنزولها.واعتبر عدد من الفلاحين، أن تساقط الثلوج تعد بشائر خير لموسم فلاحي واعد، لكونها توفر مخزون من المياه في الأرض يغذي الزراعات، فضلا عن تغذيتها للمائدة المائية، حسب تقديرهم.