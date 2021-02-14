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الرابطة 2- الجولة الثالثة - النتائج والترتيب

Publié le Dimanche 14 Février 2021 - 17:14 قراءة: 1 د, 24 ث
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم :

اليوم الاحد 14 فيفري ( المجموعة الثانية)


في مساكن

هلال مساكن - الملعب الصفاقسي 2-2

( يوم السبت )

في قفصة

قوافل قفصة - كوكب منزل نور 3-0

في وادي الليل

مستقبل وادي الليل - الملعب القابسي 3-0



الترتيب

1- مستقبل وادي الليل 6 3

- قوافل قفصة 6 3

3- الملعب القابسي 4 3

- هلال مساكن 4 3

- الملعب الصفاقسي 4 3

6- كوكب منزل نور 1 3



المجموعة الثالثة

في قابس -

مستقبل قابس - امل جربة صفر-1

في القلعة الصغرى -

القلعة الرياضية - سكك الحديد الصفاقسي 3-3

في منزل بوزلفة -

نادي منزل بوزلفة - سبورتينغ بن عروس 1-1



الترتيب

1- امل جربة 6 3

2-القلعة الرياضية 5 3

3- سبورتينغ بن عروس 4 3

4- مستقبل قابس 3 3

- نادي منزل بوزلفة 3 3

6-سكك الحديد الصفاقسي 2 3



المجموعة الرابعة

في سيدي بوزيد -

اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي 2- صفر

في حمام سوسة -

امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي 2-1

في المحمدية -

مستقبل المحمدية - مستقبل القصرين 2-صفر



الترتيب

1- امل حمام سوسة 7 3

2- اولمبيك سيدي بوزيد 6 3

3-النجم الرادسي 5 3

4- مستقبل المحمدية 4 3

5- الترجي الجرجيسي 3 3

6- مستقبل القصرين 1 3



امس السبت

المجموعة الاولى

في حومة السوق

جمعية جربة - مستقبل السبيخة 1-2

في حمام الانف

نادي حمام الانف - جندوبة الرياضية 0-0

في مدنين

اولمبيك مدنين - النادي القربي 1-0



الترتيب

1- اولمبيك مدنين 9 3

2- النادي القربي 4 3

- نادي حمام الانف 4 3

- مستقبل السبيخة 4 3

5- جندوبة الرياضية 3 3

6- جمعية جربة 0 3

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