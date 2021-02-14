الرابطة 2- الجولة الثالثة - النتائج والترتيب

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم :
اليوم الاحد 14 فيفري ( المجموعة الثانية)
في مساكن
هلال مساكن - الملعب الصفاقسي 2-2
( يوم السبت )
في قفصة
قوافل قفصة - كوكب منزل نور 3-0
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل - الملعب القابسي 3-0
الترتيب
1- مستقبل وادي الليل 6 3
- قوافل قفصة 6 3
3- الملعب القابسي 4 3
- هلال مساكن 4 3
- الملعب الصفاقسي 4 3
6- كوكب منزل نور 1 3
المجموعة الثالثة
في قابس -
مستقبل قابس - امل جربة صفر-1
في القلعة الصغرى -
القلعة الرياضية - سكك الحديد الصفاقسي 3-3
في منزل بوزلفة -
نادي منزل بوزلفة - سبورتينغ بن عروس 1-1
الترتيب
1- امل جربة 6 3
2-القلعة الرياضية 5 3
3- سبورتينغ بن عروس 4 3
4- مستقبل قابس 3 3
- نادي منزل بوزلفة 3 3
6-سكك الحديد الصفاقسي 2 3
المجموعة الرابعة
في سيدي بوزيد -
اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي 2- صفر
في حمام سوسة -
امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي 2-1
في المحمدية -
مستقبل المحمدية - مستقبل القصرين 2-صفر
الترتيب
1- امل حمام سوسة 7 3
2- اولمبيك سيدي بوزيد 6 3
3-النجم الرادسي 5 3
4- مستقبل المحمدية 4 3
5- الترجي الجرجيسي 3 3
6- مستقبل القصرين 1 3
امس السبت
المجموعة الاولى
في حومة السوق
جمعية جربة - مستقبل السبيخة 1-2
في حمام الانف
نادي حمام الانف - جندوبة الرياضية 0-0
في مدنين
اولمبيك مدنين - النادي القربي 1-0
الترتيب
1- اولمبيك مدنين 9 3
2- النادي القربي 4 3
- نادي حمام الانف 4 3
- مستقبل السبيخة 4 3
5- جندوبة الرياضية 3 3
6- جمعية جربة 0 3
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
اليوم الاحد 14 فيفري ( المجموعة الثانية)
في مساكن
هلال مساكن - الملعب الصفاقسي 2-2
( يوم السبت )
في قفصة
قوافل قفصة - كوكب منزل نور 3-0
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل - الملعب القابسي 3-0
الترتيب
1- مستقبل وادي الليل 6 3
- قوافل قفصة 6 3
3- الملعب القابسي 4 3
- هلال مساكن 4 3
- الملعب الصفاقسي 4 3
6- كوكب منزل نور 1 3
المجموعة الثالثة
في قابس -
مستقبل قابس - امل جربة صفر-1
في القلعة الصغرى -
القلعة الرياضية - سكك الحديد الصفاقسي 3-3
في منزل بوزلفة -
نادي منزل بوزلفة - سبورتينغ بن عروس 1-1
الترتيب
1- امل جربة 6 3
2-القلعة الرياضية 5 3
3- سبورتينغ بن عروس 4 3
4- مستقبل قابس 3 3
- نادي منزل بوزلفة 3 3
6-سكك الحديد الصفاقسي 2 3
المجموعة الرابعة
في سيدي بوزيد -
اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي 2- صفر
في حمام سوسة -
امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي 2-1
في المحمدية -
مستقبل المحمدية - مستقبل القصرين 2-صفر
الترتيب
1- امل حمام سوسة 7 3
2- اولمبيك سيدي بوزيد 6 3
3-النجم الرادسي 5 3
4- مستقبل المحمدية 4 3
5- الترجي الجرجيسي 3 3
6- مستقبل القصرين 1 3
امس السبت
المجموعة الاولى
في حومة السوق
جمعية جربة - مستقبل السبيخة 1-2
في حمام الانف
نادي حمام الانف - جندوبة الرياضية 0-0
في مدنين
اولمبيك مدنين - النادي القربي 1-0
الترتيب
1- اولمبيك مدنين 9 3
2- النادي القربي 4 3
- نادي حمام الانف 4 3
- مستقبل السبيخة 4 3
5- جندوبة الرياضية 3 3
6- جمعية جربة 0 3
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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