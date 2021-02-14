الرابطة 2- الجولة الثالثة - النتائج والترتيب

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم :في مساكنهلال مساكن - الملعب الصفاقسي 2-2في قفصةقوافل قفصة - كوكب منزل نور 3-0في وادي الليلمستقبل وادي الليل - الملعب القابسي 3-01- مستقبل وادي الليل 6 3- قوافل قفصة 6 33- الملعب القابسي 4 3- هلال مساكن 4 3- الملعب الصفاقسي 4 36- كوكب منزل نور 1 3في قابس -مستقبل قابس - امل جربة صفر-1في القلعة الصغرى -القلعة الرياضية - سكك الحديد الصفاقسي 3-3في منزل بوزلفة -نادي منزل بوزلفة - سبورتينغ بن عروس 1-11- امل جربة 6 32-القلعة الرياضية 5 33- سبورتينغ بن عروس 4 34- مستقبل قابس 3 3- نادي منزل بوزلفة 3 36-سكك الحديد الصفاقسي 2 3في سيدي بوزيد -اولمبيك سيدي بوزيد - النجم الرادسي 2- صفرفي حمام سوسة -امل حمام سوسة - الترجي الجرجيسي 2-1في المحمدية -مستقبل المحمدية - مستقبل القصرين 2-صفر1- امل حمام سوسة 7 32- اولمبيك سيدي بوزيد 6 33-النجم الرادسي 5 34- مستقبل المحمدية 4 35- الترجي الجرجيسي 3 36- مستقبل القصرين 1 3في حومة السوقجمعية جربة - مستقبل السبيخة 1-2في حمام الانفنادي حمام الانف - جندوبة الرياضية 0-0في مدنيناولمبيك مدنين - النادي القربي 1-01- اولمبيك مدنين 9 32- النادي القربي 4 3- نادي حمام الانف 4 3- مستقبل السبيخة 4 35- جندوبة الرياضية 3 36- جمعية جربة 0 3