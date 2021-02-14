الباحث المؤرخ عبد المجيد النابلي يفوز بالجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية عن كتاب له عن التراث

فاز الباحث والمؤرخ التونسي عبد المجيد النابلي بالجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية عن كتابه "Carthage : les travaux et les jours - recherches et découvertes, 1831-2016" من إصدار CNRS باريس 2020.ويمثل هذا التتويج حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للتراث، تكريما للمؤرخ التونسي عبد المجيد النابلي ولكل الباحثين بالمعهد الوطني للتراث اللذين اشتغلوا منذ الاستقلال على تثمين المعلم الأثري بقرطاج وانخرطوا في الحملة الدولية لليوسنكو لإنقاذ المدينة القديمة بقرطاج (بين سنتي 1972 و1992 ) والتي اشرف عليها عبد المجيد النابلي.ويعد فوز النابلي بهذه الجائزة اعترافا قيما بمسيرته المهنية وإبرازا لجودة أبحاثه وعمقها من قبل إحدى أكبر الهيئات العلمية في العالم.ويشغل عبد المجيد النابلي منصب مدير أبحاث بالمعهد الوطني للتراث، وهوأيضا عضو مراسل في معهد الآثار الألماني.