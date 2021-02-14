اطلاق دراسة عبر الانترنات حول المساهمة الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين المقيمين بالخارج

اعلن ديوان التونسيين بالخارج عن اطلاق دراسة عبر الإنترنت حول المساهمة الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين بالخارج وذلك حسب بلاغ نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك.وتهدف الدراسة، التي تقوم على استبيان على موقع الديوان على شبكة الانترنات موجه للتونسيين بالخارج، إلى تقييم المساهمات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية للتونسيين في الخارج وإبراز دورهم في التنمية في تونس.وستسمح نتائج هذه الدراسة، للحكومة بتحديد استراتيجية واضحة في هذا المجال وايلاء التونسيين في الخارج المكانة التي يستحقونها في ضوء مساهماتهم الكبيرة في دفع الاقتصاد في البلاد.ويذكر ان التونسيين بالخارج قد ساهموا خلال سنة 2019 بقيمة 5173 مليون دينار من العملة الصعبة وهي قيمة فاقدت عائدات القطاع السياحي خلال السنة ذاتها حسب احصائيات للبنك المركزي التونسي.