لسعد اليعقوبي: نظام التدريس يقوم حاليا على نظام الافواج ولا مبرر للرجوع الى النظام القديم

وات -

قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوى للاتحاد العام التونسي للشغل، لسعد اليعقوبي، الاحد، "ان نظام التدريس بالنسبة للسنة الدراسية الحالية قائم على نظام الافواج ... ولا ارى مبررا للعودة الى نظام التدريس العادي في المدارس والمعاهد في الوقت الحالي"" وفي تصريح ادلى به لمراسلة (وات) بالجهة، على هامش اجتماع عام للمديرين والنظار انعقد بمقر الاتحاد الجهوى للشغل بالجهة، عبر اليعقوبي عن استغرابه من تقديم وزير التربية مقترح التخلي عن نظام الافواج والعودة الى النظام العادى للدراسة دون استشارة الطرف االاجتماعي الذى "تقدمه وزارة التربية كشريك لها" .واوضح ان نظام الافواج تم اقراره كاجراء وقائي ضد وباء كورونا من اجل توفير حد ادنى من السلامة والتباعد الجسدي بين التلاميذ مضيفا بالقول "ما زلنا بعيدين كل البعد عن العودة للنظام القديم، فالوباء رغم تراجعه ما زال موجودا ومن السابق لاوانه العودة للنظام العادى للدراسة.من جهة اخري، شدد اليعقوبي ان تحسين وضع مديري المؤسسات التربوية، يتطلب من النقابة مزيدا من الضغط النضالي" مشيرا الى ان المديرين يعيشون حالة من "الغبن" سواء على المستوى المادي او المعنوي فضلا عن تراكم المشاكل وتراجع امكانيات المعاهد ".وقال ان ما يتقاضاه المديرون اليوم لا يتماشي مع يبذلونه من جهد كبير من اجل تسيير مؤسساتهم مما يفرض على القطاع مزيدا من الضغط النضالي من اجل اقرار جملة من المطالب التى اعتبر انها اصبحت ملحة.وبين ممثل جامعة التعليم الثانوى بباجة، مراد الورهانى، ان ملف المديرين والنظار يتضمن جوانب تخص خططهم وحدود مهامهم ومشمولاتهم ووضعهم المادى معلنا انه سيتم عقد هيئة ادارية قطاعية للتعليم الثانوى يعرض ما توصلت اليه الجامعة العامة مع وزارة التربية ويتم على اثره تحديد القرارات القادمة .