توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي والمعهد العربي لحقوق الإنسان

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وقع اليوم السبت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي والمعهد العربي لحقوق الإنسان، على اتفاقية شراكة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية في خدمة المشهد الإعلامي والتأسيس لإعلام القرب.وتنص هذه الاتفاقية التي تولى التوقيع عليها كل من رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط حسن ورئيس الاتحاد فهمي البليداوي، على إعداد وبث برامج إذاعية مشتركة بين الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي واذاعة "السيدة" التابعة للمعهد العربي لحقوق الانسان.وتهدف هذه البرامج المشتركة، وفق ما أبرزه البليداوي إلى بعث نافذة إعلامية تسلط الضوء على كل الإذاعات الجمعياتية في جميع الولايات بهدف نقل المعلومة وتقريب القضايا الجهوية بعيدا عن المركزية، مشيرا إلى العمل على إعداد وتقديم وتأمين بث برنامج أسبوعي مشترك يجمع بين اذاعة 'السيدة" وكل الإذاعات الجمعياتية ويطرح في كل حصة موضوعا هادفا مشتركا في مجالات مختلفة ومنها خاصة قضايا التعليم والصحة.ويدعم المعهد العربي لحقوق الانسان الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي من خلال توفير خبرات وكفاءات في جميع المجالات، بإمكانها مساعدة الإذاعات الجمعياتية الجهوية على بث مادة جيدة استنادا على ميثاق شرف الاذاعات الجمعياتية، وفق نص الاتفاقية.ولفت البليداوي الى تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة انجاز الاتفاقية وتقييم نتائجها تتكون من ممثلين عن المعهد العربي لحقوق الانسان والاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي ومعهد الصحافة وعلوم الأخبار وتجتمع بشكل دوري وفق رزنامة يقع الاتفاق بشأنها.ومن جانبه أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن المعهد سيضع خبراته في مجال التدريب على ذمة كل الأطراف المنضوية في العمل الجمعياتي خاصة وان استدامة الإذاعات الجمعياتية والإعلام الجمعياتي ليس بالمسألة السهلة لأنها تتطلب مستوى كبيرا من التنسيق والشراكة والتضامن، وفق تقديره.يشار إلى امضاء هذه الاتفاقية جرى على هامش جلسة عمل تحت شعار "الهيكلة والتخطيط الاستراتيجي لضمان الديمومة"، نظمها الاتحاد السبت بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي للاذاعة الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" يوم 13 فيفري من كل سنة.وكان الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي قد أمضى خلال الفترة المنقضية اتفاقيات شراكة مماثلة مع كل من مؤسسة التلفزة التونسية ووكالة تونس افريقيا للأنباء، ومن المنتظر ان يتوصل خلال الفترة القادمة إلى توقيع اتفاقيات شراكة أخرى مع وزارة التربية ومركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "افادة" وهياكل حكومية وغير حكومية بهدف تطوير العمل صلب الاذاعات الجمعياتية على مستوى المحتوى والمنتوج الذي تقدمه.