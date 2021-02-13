سيدي بوزيد: بلدية سيدي بوزيد تخصّص 100 ألف دينار لتهيئة سوق الجملة

وات - خصّصت بلدية سيدي بوزيد 100 ألف دينار لتهيئة سوق الجملة بهدف تطوير الخدمات التي يقدمها هذا السوق لفائدة الفلاحين والمستلزم في سيدي بوزيد.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس بلدية سيدي بوزيد، عبد القادر ناجي، في تصريح لـ"وات"، أن الاعتمادات المالية رصدت لصيانة السوق، واصلاح البلور، ودهن السوق، واصلاح الوحدات الصحية، واصلاح وتجديد الشبكة الكهربائية والانارة، وانجاز طريق معبد بالخرسانة الاسفلتية داخل السوق.
وأكد عبد القادر ناجي على تواصل العناية بسوق الجملة من خلال برامج متتالية تقوم بها بلدية سيدي بوزيد لتأهيل هذا السوق ولتحسين ظروف العمل فيه.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس بلدية سيدي بوزيد، عبد القادر ناجي، في تصريح لـ"وات"، أن الاعتمادات المالية رصدت لصيانة السوق، واصلاح البلور، ودهن السوق، واصلاح الوحدات الصحية، واصلاح وتجديد الشبكة الكهربائية والانارة، وانجاز طريق معبد بالخرسانة الاسفلتية داخل السوق.
وأكد عبد القادر ناجي على تواصل العناية بسوق الجملة من خلال برامج متتالية تقوم بها بلدية سيدي بوزيد لتأهيل هذا السوق ولتحسين ظروف العمل فيه.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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