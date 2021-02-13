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سيدي بوزيد: بلدية سيدي بوزيد تخصّص 100 ألف دينار لتهيئة سوق الجملة

Publié le Samedi 13 Février 2021 - 21:11 قراءة: 0 د, 26 ث
وات - خصّصت بلدية سيدي بوزيد 100 ألف دينار لتهيئة سوق الجملة بهدف تطوير الخدمات التي يقدمها هذا السوق لفائدة الفلاحين والمستلزم في سيدي بوزيد.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس بلدية سيدي بوزيد، عبد القادر ناجي، في تصريح لـ"وات"، أن الاعتمادات المالية رصدت لصيانة السوق، واصلاح البلور، ودهن السوق، واصلاح الوحدات الصحية، واصلاح وتجديد الشبكة الكهربائية والانارة، وانجاز طريق معبد بالخرسانة الاسفلتية داخل السوق.
وأكد عبد القادر ناجي على تواصل العناية بسوق الجملة من خلال برامج متتالية تقوم بها بلدية سيدي بوزيد لتأهيل هذا السوق ولتحسين ظروف العمل فيه.

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