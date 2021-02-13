في اليوم العالمي للإذاعة .."الهايكا" تدعو العاملين في المجال الاذاعي الى التمسّك بالجودة وتقديم المعلومة الدقيقة

دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) اليوم السبت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة "كل العاملين في المجال الإذاعي الى مزيد الابتكار والتمسّك بالمهنيّة والجودة والسعي الى انارة الرأي بتقديم المعلومة الدقيقة وتنويع المضامين والبرامج التي تقدمها".وبينت الهايكا في بلاغ لها بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار "إذاعة متجددة لعالم متجدد: التطور- الابتكار-الربط" ان "الإذاعة، حتى وإن كانت خاصة، هي ليست مجرد مشروع تجاري، بل هي مؤسسة لها وظائف ومسؤولية مجتمعية تساهم في بناء المجتمع والمحافظة على توازنه وتكريس ثقافة الحقوق والدولة المدنية الديمقراطية".واشارت الى انه رغم التطور التكنولوجي والاستخدام المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومة وترويجها، إلا أن الإذاعة مازالت تحافظ على مكانتها وانتشارها، ومازالت تعتبر وسيلة الإعلام ذات المصداقية التي يمكنها تقديم مضامين متوازنة وأخبار ومعلومات دقيقة وثابتة. وبينت ان ذلك يعود إلى تجدد الإذاعة وانفتاحها على التقنيات الحديثة وتمكنها من مجاراة هذا التطور من خلال استثمار الواب لبث أو إعادة بث مضامينها والتعريف ببرامجها.واكدت ان الإذاعة تظل في تونس الأقرب إلى المواطن حيثما كان سيما بعد تعزيز عدد الإذاعات الجهوية التي يتميز عملها بالقرب والآنية.وقد عملت الهايكا وفق ذات البلاغ على تطوير المشهد وتعزيزه بإذاعات جديدة. وفي هذا الإطار، أسندت الهيئة، سنة 2020، 15 إجازة بث واستغلال إذاعة جمعياتية محلية متخصصة. وبذلك يصبح للمشهد السمعي البصري التونسي 11 إذاعة عمومية و20 إذاعة خاصة و22 إذاعة جمعياتية. ولضمان أكبر تغطية إذاعية محلية تشمل أكثر ما يمكن من المناطق، فإن الهيئة تسعى لفتح باب الترشحات في وقت لاحق للحصول على إجازة إذاعة جمعياتية في بعض الجهات من الجمهورية، خاصة في الالجهات التي لا تتوفر في نطاقها إذاعات غير ربحية.وتعمل الهايكا إضافة إلى إثراء المشهد بالإذاعات المحلية والمتخصصة، على تطوير جودة المضامين الإذاعية من خلال الورشات والدورات التدريبية، ومن خلال تخصيص منح لدعم الإنتاج الخاص بالإذاعات غير الربحية، في انتظار تفعيل برنامج صندوق دعم جودة المضامين الذي اقترحته الهيئة والذي سيكون موجها أساسا إلى دعم مضامين الإعلام السمعي البصري الخاص.