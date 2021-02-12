بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم - ذهبية ثانية لوليد كتيلة

وات -

توج البطل العالمي والبارلمبي التونسي وليد كتيلة يوم الجمعة بذهبية سباق 800 متر كراسي ضمن منافسات بطولة فزّاع الدولية لأصحاب الهمم التي تحتضنها مدينة دبي الاماراتية من 6 إلى 14 فيفري الجاري بمشاركة 600 رياضي ورياضية من 68 بلدا.وقطع كتيلة مسافة السباق في زمن قدره 1دق و38ث و43 ليحرز بذلك ميداليته الذهبية الثانية في بطولة فزاع الدولية بعد الاولى في سباق 100 متر كراسي.وتعتبر هذه الميدالية الخامسة للعناصر التونسية في هذه التظاهرة موزعة بين 3 ذهبية وفضية وبرونزية.ويشارك المنتخب التونسي في هذه البطولة بـ 5 رياضيين هم روعة التليلي ووليد كتيلة وعباس السعيدي ومحمد فرحات شيدة وسنية منصور.