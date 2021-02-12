قلب تونس يؤكد دعمه للاستقرار الحكومي ومساندته للمشيشي ويقرر تعيين عياض اللومي رئيسا للمكتب السياسي للحزب

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أكّد المكتب السياسي لحزب قلب تونس، دعمه الكامل للاستقرار الحكومي ومساندته التامة لهشام المشيشي الذي "يتحوّز بكلّ الاثباتات لنظافة وزرائه المقترحين"، حسب بيان صادر عن اجتماع هذا المكتب المنعقد اليوم الجمعة.كما عبّر هذا الحزب المنتمي إلى الائتلاف الداعم للحكومة، عن ثقته في أن "يدعم رئيس الحكومة إرساء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي الناشئ، أمام التحديات الكبرى التي تواجهها تونس اليوم وأن يتوصّل إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إيجاد الحلول المناسبة للأزمة السياسية والدستوريّة القائمة والمفتعلة، خدمة لمصلحة الشعب وبما يُجنّب البلاد مزيدا من الفوضى والانقسام ويضمن استمرارية العمل الحكومي والمرافق العامة ويؤمّن الاستقرار".وقد استعرض المكتب السياسي لحزب قلب تونس، لدى اجتماعه الدوري، بحضور عدد من أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب، أهم المستجدات على الساحة الوطنيّة ومن بينها قضيّة تعطيل التحوير الوزاري وتداعياتها السلبية على الوضع العام بالبلاد والسير العادي لدواليب الدولة.وأكد على ضرورة "التعقّل والتحلّي بالرصانة وتغليب منطق الحوار، بوصفه الأسلوب الأفضل والأنجع لفضّ كلّ النزاعات".من جهة أخرى تناول الإجتماع، "متابعة أنشطة هياكل الحزب وتنفيذ برامجه وتقرّر بالإجماع تعيين عياض اللومي رئيسا للمكتب السياسي، وذلك بتوصية من رئيس الحزب، نبيل القروي".