عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس يبلغ نحو 1ر71 مليون دينار نهاية شهر جانفي 2021

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سجل الميزان التجاري الغذائي، خلال شهر جانفي 2021، عجزا قدره 1ر71 مليون دينار، مقابل فائض بقيمة 6ر26 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020، وفق بيانات نشرها اليوم الجمعة المرصد الوطني للفلاحة.وأشارت المعطيات، الى ان معدل التغطية بلغ 6ر85 بالمائة سنة 2021، مقابل 3ر106 بالمائة سنة 2020 وبين المرصد الوطني للفلاحة، أن العجز المسجل ناتج عن زيادة معدل واردات الحبوب (+3ر41 بالمائة)، باستثناء القمح الصلب (-3ر20 بالمائة) من جهة، وانخفاض الصادرات من زيت الزيتون (-2ر6 بالمائة) والتمور(-2ر9 بالمائة)، بالرغم من زيادة الصادرات من الأسماك (+5ر159 بالمائة) والقوارص(6ر94 بالمائة) والطماطم (+0ر36 بالمائة).ومن حيث القيمة، سجلت الصادرات الغذائية انخفاضا بنسبة 5ر5 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2ر17 بالمائة.وبلغت الصادرات الغذائية 6ر12 بالمائة من إجمالي الصادرات، بينما شكلت الواردات الغذائية 9ر11 بالمائة من إجمالي الواردات، حسب ذات المصدر.من ناحية أخرى ، شهدت أسعار المواد المصدرة ارتفاعا ب 8ر29 بالمائة بالنسبة لمنتجات الصيد البحري، و3ر23 بالمائة للطماطم، و 3ر22 بالمائة لزيت الزيتون، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في المقابل شهدت التمور والقوارص تراجعا على التوالي بنسبة 3ر13 بالمائة و 7ر2 بالمائة.كما شهدت أسعار استيراد الحبوب بدورها ارتفاعا بنسبة (2ر15 بالمائة) للقمح الصلب، و(0ر15 بالمائة) للقمح اللين، و(0ر8 بالمائة) للشعير، (3ر31 بالمائة) للذرة، وكذلك الحال بالنسبة لسعر الحليب ومشتقاته (1ر111 بالمائة) والزيوت النباتية (7ر50 بالمائة)، بينما انخفض سعر اللحوم بنسبة (7ر64 بالمائة).